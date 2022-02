O Polo Aquático em Portugal está vivo!

Inicia-se hoje a minha colaboração com o jornalpara escrever regularmente sobre a modalidade de Polo Aquático em Portugal. Começo por agradecer esta possibilidade que muito me honra e explicar que o propósito desta colaboração é simples. Aproveitar esta oportunidade para divulgar esta fantástica modalidade desportiva, dar a conhecer as notícias mais marcantes da actualidade do Polo Aquático em Portugal, contar estórias, dar a conhecer protagonistas e respectivas opiniões. Para os menos conhecedores, o Polo Aquático em Portugal está integrado na Federação Portuguesa de Natação. Feitos os esclarecimentos, vamos a isto!• Apesar das adversidades criadas pela pandemia do Covid e do respectivo impacto na vida de atletas, clubes, dirigentes e equipas técnicas, o Polo Aquático continua vivo!• Neste momento terminou a fase regular do campeonato absoluto masculino, da qual resultou a classificação final que identificou as equipas do grupo dos play off para posterior definição do Campeão Nacional. Deste grupo fazem parte o Vitória Guimarães (actual Campeão), Paredes, Fluvial e Povoense.• No campeonato feminino ainda faltam alguns jogos para definir a classificação da fase regular sendo que no play off para a definição do campeão estarão SL Benfica (actual Campeão), Fluvial, Algés e Pacense.• Rui Ramos do Vitória de Guimarães e Madalena Lousã do SL Benfica destacaram-se como os melhores marcadores em ambos campeonatos na respectiva fase regular. Notável.• Relativamente à fase regular do campeonato masculino há alguns dados estatísticos que vale a pena destacar. Marcaram-se 1432 golos o que dá uma média de 25 golos por jogo. 12,5 por equipa por jogo. O actual campeão, Vitória de Guimarães, destacou-se com 282 golos, isto é 20 golos marcados contra 10 sofridos por jogo.• No total foram assinaladas 997 exclusões, cerca de 18 por jogo, isto é, 9 por equipa por jogo. O Paredes destacou-se por ser a equipa que melhor explorou superioridades versus inferioridades numéricas. Em média o Paredes tem um saldo positivo a seu favor de 6 superioridades numéricas por jogo, isto é, entre o saldo de exclusões que sofre (7) e que ganha (13), o saldo é de 6 por jogo. Nenhuma outra equipa consegue sequer algo de parecido. O mais próximo foi o Fluvial que conquistou "apenas" 1 superioridade a mais por jogo.• No total foram marcados 288 golos em superioridade (5 em média por jogo), sendo que a % de aproveitamento de superioridades em termos médios foi de 29%. Quer isto dizer que foram precisas 3 superioridades numéricas para marcar 1 golo. O Paredes é a equipa com maior número absoluto de golos obtidos em superioridade (61). Em contrapartida, o campeão nacional o Vitória "só" marcou 31 golos em superioridade, o que quer dizer que o Vitória Guimarães é a equipa menos "dependente" de golos obtidos em superioridade (apenas 11% dos golos do Vitória são obtidos nestas condições). No caso do Paredes esta percentagem é de 29%. A média de todas as equipas é 21%.Terminada a fase regular é altura de iniciar os play off. Vamos assim esperar para ver como será o comportamento do actual campeão Vitória de Guimarães que parte como favorito, mas seguido por Paredes, Fluvial e Povoense. A equipa do Povoense será a grande sensação deste grupo. Com uma equipa jovem, recentemente premiada com a chamada de 5 atletas à selecção de absolutos, esta equipa poderá dar que falar. Não é por acaso que o seleccionador nacional Fernando Leite explicou que os referidos jovens têm o mindset adequado para serem a futura base da elite do polo nacional. Com todo este reconhecimento, o Povoense parte como favorito a ser a grande surpresa…Destaque igualmente para os trabalhos recentes de ambas as selecções masculinas e femininas com estágios de preparação de torneios e qualificações futuras, nomeadamente no caso feminino com a qualificação para o Europeu. O polo está a mexer e vai dar que falar!Nota final para os campeonatos nacionais dos escalões de formação e para a 2ª Divisão nacional que terão nos próximos meses um calendário preenchido o que irá proporcionar a todos os apaixonados desta modalidade uma oportunidade para ver jogos ao vivo para todos os gostos. Já para não falar dos jogos da Taça de Portugal que estão marcados para o próximo fim-de-semana. Ufa!PS – O presidente da Federação Nacional de Natação, António Silva, foi recentemente eleito para a LEN (Liga Europeia de Natação). É sempre um orgulho ver um português ser reconhecido pelo seu mérito. Votos sinceros de sucesso!