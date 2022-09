O Polo Aquático volta em força!

Muitas novidades no mercado, transferências, saídas e entradas de treinadores, em suma, o Polo Aquático está de volta! Antes das principais novidades, vale a pena recapitular alguns momentos marcantes do final de época.

Fluvial conquista títulos e FOCA "mostra" projecto de formação

No final da época disputaram-se os nacionais de formação. O FOCA venceu o nacional de sub14 Mistos, fruto de um trabalho metódico de atletas, dirigentes e treinadores. Parabéns a todos. O Fluvial venceu os nacionais de sub16 e sub18 masculinos, dois títulos que provam que é, neste momento, a grande escola de formação de polo aquático masculino em Portugal. Para o treinador Alfonso Merino, que dirigiu o Fluvial em sub18 foi uma despedida em grande. Ao Alfonso, agora de partida, um abraço pessoal sentido. Parabéns campeão!

Mundial FINA Sub16

Numa participação inédita, Portugal esteve presente em Agosto no Mundial da FINA sub16 disputado na Grécia, em Larissa. Não tendo tido sorte no sorteio dos adversários que lhe saíram inicialmente no percurso (Alemanha, Sérvia e Africa do Sul), tendo averbado três derrotas, os jovens guerreiros lusitanos tiveram uma oportunidade contra o Cazaquistão, tendo faltado aquela estrelinha tão importante para vencer. Depois uma derrota contra uma Ucrânia fisicamente muito forte, finalmente as tão esperadas e merecidas vitórias contra Azerbaijão e Letónia. Em resumo, foi uma participação inédita de um conjunto de talentosos jovens jogadores portugueses que, não obstante inúmeras contingências, mostraram serviço e representaram ao mais alto nível o nosso país. Para a história, eis a lista dos atletas: Diogo Magalhães, João Pedro Viriato, Gonçalo Jarreta, Luís Branco, Duarte Almeida, Miguel João Santos, Filipe Amorim, Tiago Morais, Francisco Ferras, Tiago Costa, Gabriel Dinis Sampaio, Tiago Palhares, e Gonçalo Santos. O equipa técnica foi liderada pelo seleccionador nacional Fernando Leite.

Troca de cadeiras

Algumas importantes mudanças nas equipas técnicas foram observadas neste defeso. Algumas esperadas, outras não tanto. Vamos ao essencial. Ambos os treinadores espanhóis do Fluvial saíram do clube regressando a Espanha. Alfonso Merino, treinador dos absolutos masculinos, foi substituído por João Pedro Santos. Nuno Marques irá substituir Ferran Pascual como treinador dos absolutos femininos do Fluvial. O treinador dos absolutos masculinos do CNPovoense, Javier Cáceres voltou igualmente a Espanha, tendo sido substituído por Ana Silva, treinadora campeão nacional de sub20. Com a saída de treinador dos absolutos femininos do CAPacense, João Pedro Santos, o mesmo foi substituído por Miguel Mariani que irá acumular a função de treinador com a de jogador no clube de Paços de Ferreira. Aos treinadores que partiram um voto de boa sorte e amizade. Aos que começam as novas funções, o maior sucesso na sua ambição!

De igual modo relevante a notícia de que José Marques, histórico dirigente do Fluvial, deixou, por motivos pessoais, as funções de coordenador de polo aquático. Perda importante para o polo aquático português. Obrigado pelas conversas José e "Aquele abraço! Vemo-nos por ai!".

Arbitragem em alta

O Arbitro internacional Eurico Silva participou no Europeu de Polo Aquático na Croácia e Luís Alves participou no Mundial de sub16 da FINA, na Grécia. Parabéns aos dois!

Transferências para todos os gostos!

São várias as transferências que estão a marcar este defeso. Não sendo possível destacar todas, importa referir a saída de Rui Ramos, melhor marcador do campeonato, para uma experiência inédita na Divisão de Honor de Espanha onde irá jogar contra os melhores do Mundo! Força Rui, estamos todos a torcer por ti! Aquele abraço!

Destaque também para a chegada ao Fluvial, vindo de Espanha, de Teo Soler e também de Miguel Morais, vindo da Africa do Sul para reforçar o Vitória de Guimarães.

No polo feminino, destaque para as transferências de Maria Sampaio do Benfica e Beatriz Carmo do Algés que irão jogar em Espanha e também para as transferência de Maria Machado, do Benfica e Carolina Magano, do Fluvial para o Bordéus, de França. Destaque para a chegada como reforço do Benfica, vinda dos Estados Unidos, da jogadora Kaysie Stuba, à qual se junta, de novo (já que na época passada já representou o Benfica), a sul africana Nicola Mcleod.

A todos e todas, o maior sucesso!

Meeting Internacional da Associação de Natação do Norte

Em breve iremos divulgar mais informação sobre o Meeting que irá realizar-se nos dias 23 e 25 na pascina do Fluvial, em homenagem ao professor Rui Moreira e que contará com a presença de 9 equipas, incluindo equipas de Espanha, Dinamarca e Holanda, para além das presenças dos clubes Vitória de Guimarães, Fluvial, Paredes e CAPacense.

2ª edição do Pinhel Waterpolo Challenge

A Câmara Municipal de Pinhel em parceria com a Associação Académica de Coimbra organiza nos próximos dias 10 e 11 de Setembro, na Barragem do Vascoveiro, a segunda edição do Pinhel Waterpolo Challenge. Integrado no Multisport Weekend, que para além do Beach Pólo contempla provas de Triatlo, Atletismo, BTT, e Águas Abertas, este Torneio marca o regresso no início da época 2022-23 num ambiente de festa, diversão, confraternização mas também de competição de Atletas das mais diversas origens. Entre as equipas participantes contam-se Atletas da Académica, Sporting, Benfica, Náutico Académico, Paredes, Algés, Aminata, Amadora, etc num universo estimado de cerca de 100 Atletas, que irão usufruir da excelente hospitalidade da Câmara Municipal de Pinhel fazendo simultaneamente a promoção do Pólo Aquático numa zona do País onde este não existe.