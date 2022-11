Os melhores de 2022 foram eleitos!

A FPN realizou no dia 29 de Outubro em Vila real a Gala de Natação de 2022 onde foram premiados, após votação, os destaques individuais dos melhores do polo aquático: melhor árbitro, Luís Santos, melhor guarda-redes Maria Sampaio, melhor jogadora Madalena Lousa, melhor guarda-redes Tiago Aparício, melhor jogador Rui Ramos e melhor treinador Vítor Macedo. A todos os sinceros parabéns pela consagração! Top!A Federação Portuguesa de Natação divulgou a realização de dois treinos da selecção masculina a realizar a 9 de Novembro e 7 de Dezembro na Piscina Municipal de Vila Meã em Amarante. Estão convocados e à disposição do selecionador Fernando Leite os atletas António Pereira, Bernardo Mateus, Claudio Bastos, Diogo Pinto, João Moreira, João Leite e Tiago Parati do Fluvial, Carlos Gomes, Dumitru Sobetchi, João Costa, Miguel Morais, Pedro Sousa, Salvador Lopes e Tiago Teixeira do Vitória de Guimarães, Diogo Fonte e Tiago Mineiro do Povoense, João Pires, João Silva, Nuno Alexandre, Ricardo Teixeira, e Xavier Sousa do Paredes e Luís Moreira e Ricardo Sousa do CAPacense. Top!No fim de-semana passado realizaram os jogos CNAC versus Fluvial e CAPacense versus Paredes.No primeiro jogo o CNAC de Coimbra recebeu e perdeu diante do Fluvial por 9-24. O jogo começou com um primeiro parcial equilibrado (3-4) e chegou ao intervalo com uma diferença de 4 golos a favor do Fluvial (5-9). A partir daí o Fluvial acelerou e triunfou de forma expressiva com uma vantagem de 15 golos (9-24). Foram marcadas 11 superioridades a favor do Fluvial e 6 a favor do CNAC. Melhor aproveitamento do Fluvial com 36% de eficiência versus 17% (1 em 7) para o CNAC. Destaque para os 6 golos de Tiago Parati que reparte com Xavier Sousa o primeiro lugar dos melhores marcadores do campeonato com 10 golosNo segundo jogo, o CAPacense recebia o Paredes que vinha moralizado pela vitória frente ao Sporting. Jogo equilibrado até ao final do primeiro parcial (2-3), a partir do qual o Paredes conseguiu distanciar-se no resultado e chegar ao intervalo a vencer por 4-9 o que lhe permitiu controlar o resultado e o jogo até ao fim triunfando por 16-10. Destaque para os 6 golos de Xavier Sousa que reparte com Tiago Parati o primeiro lugar dos melhores marcadores do campeonato com 10 golos. Muito elevada a eficácia de aproveitamento de superioridades do Paredes (4 golos em 6 superioridades) contrastando com os 0% de eficácia do CAPacense que não aproveitou qualquer uma das superioridades. Já no primeiro jogo em casa o CAPacense revelou alguma dificuldade no aproveitamento das superioridades numéricas.No primeiro jogo da 2ª jornada do campeonato Feminino (nesta jornada o Benfica folgou) o Fluvial recebeu o Lousada XXI e triunfou por 33-1 demonstrando um ritmo competitivo fora do alcance da equipa de Lousada. Destaque para os 8 golos de Catarina Reis, 7 Golos de Marta Fernandes e 6 golos de Lidia Rocha, todas atletas do Fluvial.No segundo jogo da jornada o CAPacense recebeu o Cascais e triunfou por 21-4 demonstrando um ritmo competitivo demasiado competitivo para a equipa de Cascais. Destaque para os 4 golos de Vanessa Freire, Jessica Teixeira e Maria Barbosa, todas atletas do CAPacense.Na segunda jornada da segunda divisão Masculina, decorreram no Norte os jogos Paredes B versus Lousada XXI, Fluvial B versus Povoense B e CDUP versus FOCA. O Paredes B triunfou categoricamente na recepção ao Lousada XXI por expressivos 23-4, o Fluvial B venceu o Povoense B por 15-6 e o FOCA triunfou na visita ao CDUP por 12-7. Fluvial B e FOCA lideram invictos com 6 pontos na zona Norte.Na Gala da FPN o treinador do Benfica António Machado aproveitou o momento em que recebeu em nome de Maria Sampaio o galardão para melhor guarda-redes e fez um discurso espontâneo onde fez notar que o troféu relativo ao título nacional de sub_23 feminino não foi ainda oficialmente entregue ao Benfica, bem como as medalhas para as respectivas atletas. É difícil acrescentar um comentário que não seja "A sério?!".Por motivos analíticos recorro por vezes a imagens de jogos difundidos e transmitidos nas redes sociais e também na Natação TV. Fiz uma breve contabilização de jogos da época transacta que estão depositados na Natação TV e fiquei boquiaberto. Há clubes praticamente sem qualquer jogo ali depositado versus outros clubes que ali depositaram quase todos os jogos. É verdade que há clubes que fazem transmissão em streaming via redes sociais como é ou foi o caso do Povoense e do CAPacense. Mas o saldo de jogos transmitidos ou disponíveis para visualização entre todos os clubes da primeira divisão masculina e feminina é assustadoramente desigual. Para mim, que me empenho na divulgação desta modalidade, o uso e divulgação de imagens é o maior factor de captação de novos públicos, adeptos e potenciais patrocinadores. Quando os próprios agentes da modalidade, leia-se clubes e dirigentes não se empenham ou descuram em prosseguir com este desígnio em benefício da própria modalidade fico especialmente melindrado. É difícil acrescentar um comentário que não seja "A sério?!".