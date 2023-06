Paredes e Fluvial Portuense na final da Taça de Portugal de polo aquático

O Paredes, ao vencer o Sporting (19-13), e o Fluvial Portuense, após bater o Povoense (19-7), vão discutir domingo a final da Taça de Portugal de polo aquático, após hoje avançarem nas meias-finais.

Na Guarda, onde decorre a 'final four' da prova, o Paredes deixou pelo caminho os leões, garantindo um jogo decisivo entre equipas do distrito do Porto, e, depois, o Fluvial mostrou o favoritismo com uma vitória por 12 golos de diferença ante os 'poveiros'.

A final está agendada para domingo pelas 17:00.