Portugal perde com Alemanha e falha qualificação para Europeu feminino de polo aquático

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa feminina de polo aquático perdeu este domingo frente à Alemanha por 12-10, em jogo do grupo D de qualificação para o Europeu de 2024, disputado em Rio Maior, falhando o apuramento.

A seleção lusa esteve muito perto de garantir o apuramento, pois precisava de um empate, mas acabou por ser derrota pelas germânicas pelos parciais de 1-3, 4-3, 1-3, 4-3.

Portugal, que goleou na estreia a Finlândia, por 28-4, e perdeu no segundo jogo frente à Grã-Bretanha, por 14-12, terminou o grupo no terceiro lugar, com três pontos.

Na frente ficou a Grã-Bretanha, com nove, e em segundo a Alemanha, com seis, ambas apuradas, enquanto a Finlândia terminou em último, sem qualquer ponto.