Qualificação para o Europeu: continuar a acreditar!

A selecção feminina Portugal disputou no fim-de-semana passado em Malta a qualificação para o Europeu, tendo defrontado Israel, Malta e França. No pré-lançamento desta qualificação, o responsável técnico António Machado tinha advertido para as dificuldades que todas as equipas podiam apresentar, nomeadamente pela experiência recente em competições internacionais o que dava às atletas daqueles países uma "rodagem" competitiva que as atletas portuguesas não dispunham. No primeiro dia, Sábado, Portugal perdeu contra Israel por 5-15. Neste jogo ficou patente a evolução positiva do polo feminino de Israel, que tem apresentado uma curva de evolução muito assinalável. No caso de Portugal, percebeu-se algum nervosismo, por falta de experiência, o que acabou por afectar a equipa em alguns momentos, especialmente quando se pode reduzir o marcador e de repente a diferença do resultado amplia-se em segundos. No 2º Dia era imperioso ganhar a Malta e apresentar uma qualidade de jogo mais adequada às qualidades do nosso grupo de atletas. E foi o que aconteceu! Apesar de alguma indefinição em alguns momentos do jogo, Portugal triunfou por 6-4 contra Malta controlando quase sempre o jogo, ritmos e marcados. Faltava o último, derradeiro e decisivo jogo contra França, equipa com pergaminhos e muito maior experiência internacional. Apesar da derrota (7-12), o que se viu foi uma equipa lusitana que "vendeu cara" a derrota, apresentando-se com garra, vontade e qualidade, procurando dificultar ao máximo o trabalho da equipa favorita! Acho que faltou um pouco de sorte, esse factor tantas vezes relevante! Mas, fica a ideia de uma participação em que a qualidade de jogo foi melhorando de jogo para jogo, o que promete para futuro! Fica a ideia de que com mais experiência internacional, este grupo irá certamente dar-nos muitas alegrias no futuro! No final, creio que atletas e equipa técnica estão de parabéns pelo trabalho desenvolvido e como disse o técnico nacional António Machado depois da derrota com Israel, "temos de continuar a acreditar!". Vamos a isto!No Domingo, o Clube Naval Povoense fechou com uma vitória por 13-06 sobre o Vitória de Guimarães a sua campanha que o consagrou como campeão nacional de sub20 Masculinos. Tiago Mineiro, CN Povoense terminou como o melhor marcador da competição com 17 golos.Neste fim-de-semana disputou-se a última jornada da fase preliminar da Taça de Portugal de Polo aquático masculino. Nos jogos entre equipas da Primeira Divisão, Fluvial, Paredes e Vitória triunfaram respectivamente contra Sporting, Foca e Algés, em jogos bem disputados em que a "lei do mais forte" acabou por imperar. No jogo mais emotivo entre equipas do campeonato principal, o Clube Naval Povoense venceu fora o Pacense (10-8), dando um passo importante para se qualificar para a final four da Taça de Portugal. Dos restantes jogos, destaque para a vitória em casa do CNAC (Clube Náutico Académico Coimbra) que triunfou perante o Lousada Séc.XXI por 12-10. Nota para Gonçalo Pina do CNAC, jovem promessa do Polo Aquático Português que marcou 8 dos 12 golos da sua equipa!A próxima fase da Taça irá regressar a 28 de Maio, desta feita com dois grupos constituídos por 6 equipas cada (juntando equipas dos grupos A e B e C e D). Num modelo inédito, as equipas irão transportar para esta fase os pontos conquistados perante as equipas que compunham o seu grupo anterior. Nesta próxima fase cada equipa irá apenas jogar contra aquelas que não compunham o seu grupo anterior, e as duas primeiras classificadas de cada grupo passarão à FINAL4. Povoense, Paredes, Fluvial e Vitória de Guimarães, todos com 6 pontos, lideram os respectivos grupos sendo favoritos para chegar à dita FINAL4.Entretanto os campeonatos absolutos Femininos (fFase Regular) e masculino estão de volta no próximo fim-de-semana. No caso masculino, com a 2ª fase de Qualificação. Em antecipação, aproveitei para falar com Vitor Macedo, actual treinador campeão masculino. Aqui fica o balanço do que já foi feito e a ambição do treinador do Vitória de Guimarães para o resto da época."Esta época, que esperávamos ser a primeira pós-pandemia (o que acabou por não ser bem assim) iniciou com muita expectativa para nós, com a ambição de vencer todos os títulos em disputa, cimentar a nossa posição de grande potência da modalidade com o nosso modelo de jogo bem assimilado e característico, vendo também os nossos jovens jogadores crescer e procurando aumentar o número de praticantes nas idades mais jovens. Começámos com uma participação histórica para o clube na qualificação da Champions League, na qual tivemos a oportunidade de jogar com potências europeias, com as quais conseguimos apresentar um bom nível, vencendo os campeões da Polónia e conseguindo dar boa réplica em quase todos os jogos. Seguiu-se a supertaça que mais uma vez conseguimos vencer. Depois deste início fantástico e de sucesso, começamos a 1ª fase do campeonato com uma derrota, conseguimos reagir e corrigir, vencendo os restantes jogos desta fase.Este campeonato revelou ser bastante equilibrado nesta 1ª fase, sendo que penso que todas as equipas têm potencialidades para fazer mais. A Taça de Portugal trouxe também um modelo novo e com mais jogos. De destacar o número de jogos que as equipas, sobretudo da 1ª Divisão vão fazer esta época, nos meus 22 anos envolvido na modalidade, não me recordo de uma intensidade competitiva tão alta, o que é óptimo para a evolução dos atletas e também para as estruturas das secções e dos clubes com a organização dos jogos em casa e deslocações e toda a logística inerente ao processo desportivo, área organizativa onde penso que também temos muito para crescer.Em resumo, espero que a época se desenrole dentro da maior normalidade possível e deixo aqui o meu reconhecimento a todos os agentes desportivos que fizeram com que a pandemia não tivesse um efeito ainda mais negativo e com a nossa resiliência característica, assim se mantenha."