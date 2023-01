«Queres que te empreste os meus óculos?»

CNAC Versus Povoense – "Entrada decisiva!"

Fluvial Versus CAPacense – "Continuar invencível!"

Fluvial B versus Leixões –

Lousada XXI versus FOCA

Benfica versus Aminata –

Cascais versus Sporting B

Foi um fim-de-semana preenchido com jogos da Primeira e Segunda Divisão Masculina e do campeonato Feminino. Com alguma polémica e emoção, como não podia deixar de ser! Para o fim, recordo memórias de conversas de bancada…Neste fim de-semana, realizaram-se dois jogos relativos à 8ª jornada da Fase Regular, a saber CNAC Versus Povoense e Fluvial versus CAPacense.O CNAC recebeu a visita do Povoense tendo sido derrotado por 13-22 (3-7; 4-3; 2-6 e 4-6), num jogo em que muito cedo os comandados de Ana Silva assumiram o controlo do jogo e do resultado. Destaque para os 5 golos de Tiago Mineiro e 8 golos de Pedro Coentrão do Povoense e para os 4 golos de Gonçalo Pina do CNAC.O Fluvial recebeu e triunfou diante do CAPacense por 14-10 (3-2; 3-3; 3-2; 5-3) num jogo em que até ao 3º parcial o Fluvial vencia por "apenas" 2 golos, isto é, 9-7. É curioso notar que já no primeiro jogo da primeira volta, o CAPacense tinha conseguido suster o ímpeto atacante do Fluvial até ao intervalo, momento a partir do qual, o Fluvial conseguiu dilatar o marcador e triunfar nesse jogo por 10 golos de diferença. Apesar da melhor exibição da época, o CAPacense não conseguiu contrariar o Fluvial que entra assim em 2023 como terminou 2022, isto é invencível. Individualmente, destaque para os 5 golos de Diogo Pinto do Fluvial.Na 5.ª jornada do Campeonato Portugal A1 Feminino realizou-se o jogo Cascais versus Benfica, em que o Benfica teve uma entrada fortíssima logo no primeiro parcial e triunfou tranquilamente por 8-21 (2-8; 3-4, 2-4 e 1-5). Destaque para os 9 golos de Madalena Lousa, líder destacada das melhores marcadoras do campeonato.Na jornada da segunda divisão Masculina, decorreram 2 jogos no Norte e 2 no Sul.o Fluvial B recebeu e triunfou diante do Leixões por 12-4 (4-1; 3-1; 2-1; 3-1), num jogo em que a jovem equipa do Fluvial B controlou cedo o jogo e o resultado. Destaque para os 3 golos de Diogo Pinto do Fluvial B.– o Lousa XXI recebeu e foi derrotado pelo FOCA por 10-22 num jogo em que a equipa visitante cedo se superiorizou face à equipa da casa.O Benfica recebeu e empatou diante do Aminata por 14-14 (5-1; 3-5; 2-3; 3-5) num jogo com alguma emoção, em que a equipa da casa começou mais forte triunfando no primeiro parcial com 4 golos de vantagem sendo que, no final do 4º parcial, o Aminata alcançou a igualdade a 18 segundos do fim. O jogo teve alguns apontamentos de polémica e com alguma intensidade, como se prova pelas 28 exclusões (9 para Aminata e 19 para o Benfica), números superiores à média de exclusões da Primeira divisão... Destaque para os 6 golos de João Dias e 5 golos de João Pinheiro, ambos do Benfica e para os 4 golos de António Pombinho do Aminata.– O Cascais recebeu e perdeu diante do Sporting por 9-19 (3-5; 1-4; 3-4 e 2-6), num jogo animado em que os jovens leões controlaram o jogo e o resultado. Destaque para os 4 golos de Rodrigo Santos do Sporting B e 4 golos de Diogo Marques do Cascais.O Clube Aquático Pacense divulgou, os horários dos encontros relativos à fase de grupos da EuroCup que se irá realizar na Piscina Municipal de Paços de Ferreira entre os dias 13 a 15 janeiro. O CAPacense começa a competição 6ª feira com o CN Terrassa às 20:30. Força! Top!A 7ª edição do Torneio de Pólo Aquático irá decorrer no próximo dia 4 de fevereiro 2023 nas Piscinas Municipais de Lagoa, com jogos disputados por atletas de sub-14 misto, sub-16 e absolutos masculinos. Neste Torneio poderão participar atletas federados e não federados, com idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos. Enquadrado no Programa Desportivo de Lagoa, e no Plano de Desenvolvimento do Pólo Aquático, este evento é organizado pelo Município de Lagoa, em parceira com o Lagoa Académico Clube. Top!A Federação Portuguesa de Natação (FPN) irá realizar uma ação de formação, destinada a árbitros, treinadores, jogadores ou outros interessados subordinada ao tema Novas Regras do Polo Aquático - Explicação e interpretação das novas regras. A ação terá lugar no dia 21 de janeiro, no Auditório da Casa da Portela em Amarante das 14h00 às 19h00 e terá como formador Boris Margeta, árbitro internacional LEN e FINA e Presidente da Associação Internacional de Árbitros de Polo Aquático (WWPRA). Top! Top!A bancada e o que nela se ouve é quase um espelho da vida real. Nela vivem-se momentos intensos, perde-se a compostura, a calma, diz-se disparates, chama-se nomes aos árbitros, jogadores, treinadores. Vale tudo! E, claro, no meio do "desnorte" há momentos em que tudo é desculpa para o insucesso e falhanço. Mas também proporciona momentos de êxtase, felicidade suprema e bem estar. Ao longo dos anos testemunhei ou participei nalgumas interacções que, por uma razão ou por outra, ficaram na memória e me fazem sorrir com frequência. São estórias de jogos dos escalões de formação onde muitos pais e familiares estão a aprender o que é o polo aquático e aqui descrevo alguns diálogos que testemunhei.- "És tão bom como árbitro como foste bom como jogador… uma m…". "Desculpe, mas ele já foi jogador?". "Não, mas que importa… é uma nódoa!"- "Já viste o meu filho… aquele ali… está enorme… o médico diz que vai chegar aos 1.95 metros!". "Epá, é capaz de ser demasiado, o corpo dele já está a maturar e ele continua na mesma…". "sim mas a genética dele é diferente dos outros, vai ser grande como eu!". "Mas tu és baixo…".- "Este árbitro é mesmo mau… embirra com o meu filho desde que … desde que nasceu!". "Nasceu quem… o árbitro ou o teu filho…?"- "O teu filho está um bocado gordinho…". "São reservas de energia… vais ver… quando for preciso ele vai explodir no jogo…". "Epá eu acho é que ele já explodiu e está a afundar-se!".- "Epá estes gajos parecem tractores dentro da água! Até fazem trilhos na água!"- "O meu filho está tacticamente perfeito! A movimentação dele é tão incrível que ainda não precisou de tocar na bola!". "Ahan… por este andar não vai chegar a fazê-lo…".- "Olha a equipa adversária… várias meninas… contra os nossos rapazes… isto está no papo!". "Talvez, mas eles estão em primeiro lugar por alguma razão…". "Pfff!… ainda não jogaram contra nós… vais ver…". "Que grande tareia que levámos… afinal as miúdas nadam que se fartam…". "Os nossos estavam mal nutridos… sabes que isto da alimentação tem segredos!". "Certo…".- "Qual é a vossa equipa? Ah… gosto de vocês… são mansinhos e nunca ganham nada!".- "Isto é penalty! Eles não marcam?". "Não ouviste a buzina?". "Ouvi, pensei que era para assinalar penalty!". "Não, a buzina é porque acabou o tempo de ataque…".- "Time out! Time out! não ouviste? Queres que te empreste os meus óculos?! São óculos de sol, mas pode ser que assim vejas alguma coisa!".- "Este miúdo nada que se farta… isto não é normal… isto só pode ser doping! Digo-te… ele toma de certeza alguma coisa". "Mas ele só tem 11 anos…". "E então?! Isto é coisa lá do clube… tenha a certeza… fixa o que eu te digo…".- "Conheces este árbitro? Nunca o vi… Tem cara de parvo!". "… Mas ele ainda não começou a apitar e já estás a dizer mal!". "Tem que ser… eles têm que perceber que nós cá não estamos a dormir…".- "Penalty! Vai ser o meu filho… Está nervoso… Vai falhar… já sei… Golo!!!! Fez exactamente o que eu lhe disse!".- "Penalty! Vai ser o meu filho… Está nervoso… Vai falhar… já sei… Falhou!!!! Não fez exactamente o que eu lhe disse!".- "Olha lá, o que preferes: jogar bem e perder ou jogar mal e ganhar? "Depende… Em qual das equipas joga o meu filho?!"- "O meu filho hoje está a jogar pacotes… pacotes!". "Qual é o número dele?". "O 15!". "Epá, esse não é o teu filho! Acho que ele ainda não entrou!". "Hum… Nesta piscina vê-se mal as toucas… é uma piscina pouco apropriada ao polo…". "Sim, é só uma das melhores…".- "Este guarda-redes é fraquinho!". "Porquê? Ele faz o que pode… o central é que não está a jogar nada…". "Qual central, o meu filho?!".- "Epá não percebo esta escolha do sete titular do treinador… não percebo!". "Acho que ele decidiu começar com os melhores…". "Mas o meu fiho está no banco!". "Isso…".