Regresso forte à competição!

Como aqui foi antecipado, a selecção portuguesa absoluta masculina de Polo Aquático participou no Torneio das Nações realizado de 24 a 27 de Junho em Brno na República Checa. Até à final, Portugal obteve quatro vitórias cedendo apenas no último jogo contra os Estados Unidos por 12-8. Foi assim um regresso aos palcos internacionais depois de um interregno de mais de dois anos… um regresso forte e cheio de personalidade!Tudo começou, nesta campanha, na 6ª feira no primeiro jogo contra a Republica Checa. Tratando do primeiro jogo poderia haver alguma ansiedade por voltar à competição. Com 11-1 a favor de Portugal no primeiro parcial está tudo dito! Entrada muito positiva em competição e no jogo. O jogo terminou com vitória de Portugal por 29-3 (11-1, 6-1, 5-1 e 7-0). Um pormenor, com excepção dos guarda-redes, todos os jogadores marcaram pelo menos um golo.No segundo jogo, ainda na 6ª feira, Portugal defrontou e venceu a Lituânia, num jogo mais exigente, fisicamente forte que acabou decidido nos últimos momentos do jogo, com a equipa a revelar enorme competência e concentração. O resultado final foi de 14- 12 (2-3; 6-4; 2-3 e 4-2) para Portugal.No dia 25, Portugal começou por defrontar a Suécia tendo vencido por categóricos 21-6 (3-2; 6-2; 5-1 e 7-1). Mais uma vez, concentrados e com enorme seriedade a equipa triunfou sem margem de discussão. Excelente trabalho de equipa e oportunidade para elevada rotatividade. Mais tarde, no mesmo dia, Portugal "atropelou" a selecção do Luxemburgo, por expressivos 27-1 (5-1, 8-0, 8-0 e 6-0).Domingo, na final, Portugal defrontou um "velho conhecido", os Estados Unidos, que Portugal havia derrotado em 2019 na final deste mesmo torneio. Jogo intenso, em que os americanos foram mais felizes em certos momentos de jogo, triunfando por 12-8 (4-2; 5-3; 1-2 e 2-1). Fica a sensação de que a "sorte" não quis nada com Portugal e que sorriu aos Estados Unidos em momentos críticos do jogo.No final do Torneio, o atleta português Rui Ramos foi eleito o jogador mais valioso, um prémio merecido e a fechar uma época perfeita. Parabéns Rui!Fernando Leite, seleccionador nacional: "A Seleção Nacional Absoluta de polo aquático masculina não competia faz dois anos e meio, este tempo de pausa e a entrada de novos jogadores faz com que estejamos numa fase de construção de processos coletivos de jogo. Dados os constrangimentos referidos realizamos um Torneio das Nações bastante positivo. Tinha sido apontado como objetivo a classificação entre os seis primeiros, claro que a equipa queria ganhar e foi dessa forma que encaramos todos os jogos e cada período da competição. Os jogadores foram cumpridores daquilo que estava delineado para cada jogo e portaram-se como verdadeiros lutadores. Apesar de alguns resultados parecerem que foram jogos fáceis, na realidade a predisposição e a entrega dos jogadores lusos é que levaram a esse desfecho. Quero salientar o jogo contra a Lituânia um adversário sempre difícil e com a Suécia um país com tradição nas modalidades aquáticas. No jogo com a equipa Norte Americana tivemos algumas dificuldades que nos foram criadas que não conseguimos contrariar, já foram identificadas e analisadas com o grupo e com humildade esperamos melhorar em próximos jogos. A elasticidade defensiva é muito importante, poder alterar o modelo de defesa ao longo do jogo em função do que nos é benéfico em cada momento e a concretização das superioridades numéricas em momentos importantes dos jogos deve fazer parte do nosso ADN enquanto equipa. Temos bastante a melhorar nas transições defensivas e ofensivas o jogo não para sempre que existe uma troca de posse de bola, um jogador de polo aquático deve focar-se na sua tarefa que é jogar e libertar a mente de fantasmas de arbitragem e outros. Esta equipa tem um potencial bastante grande fruto dos valores individuais que possui e está pronta para competir. A abnegação e a entrega devem ser a nossa forma de estar na seleção, o registo mental de um jogador de seleção deve ser, de aquilo que pode trazer para o grupo de positivo e produtivo, existe um grupo alargado de jogadores em Portugal capaz de garantir nos próximos tempos um crescimento competitivo sustentado, devemos todos perceber naquilo em que podemos contribuir para essa evolução."Para a história aqui fica o registo dos participantes: Atletas - Carlos Pedro Gomes, ano nascimento - 1990, clube - VSC; Nuno Filipe Alexandre, 1997 SSCMP; Cláudio Daniel Bastos, 2000 CFP; Pedro Ferreira Sousa, 1991 VSC; Diogo João Fonte, 2002 CNPO; Ricardo Mota Teixeira, 1988 SSCMP; Dumitru Sobetchi, 1993 VSC; Ricardo Pedro Sousa, 1988 CAP; João Pedro Costa, 1991 VSC; Rui Manuel Ramos, 1996 VSC; João Pedro Leite, 1993 CFP; Salvador Jorge Lopes, 1996 VSC; João Pedro Silva, 1987 SSCMP; Xavier Rocha Sousa, 2002 SSCMP; Manuel Maria Augusto, 1999 UCS Diego (USA); 2. Quadro Técnico e Staff - Fernando Leite FPN - Selecionador Nacional; Vítor Macedo VSC – Treinador; Diogo Ferraz SSCMP – Treinador.Vi religiosamente, em directo, todos os jogos da selecção. Estava tenso, mas confiante. Falava em voz alta para as imagens, embora sozinho e tentava adivinhar o que ia acontecer, tipo "Ui, já foste, Rui é tua! Bom!", "Salvador, do outro lado… Boa… Grande Manuel… eh eh eh…", "Rui para a esquerda, remata! Bom, muito bom!", "Pedro…?! Já está… top!". Estava de tal maneira feliz que só pensava, este grupo de trabalho é brutal! A jogarem em pressão, são um sufoco… Muito bom! Ouvindo as instruções que eram dadas para dentro da água, percebia-se bem o que se esperava em termos de modelo de jogo. E, assim, dei por mim a pensar que poucos, demasiado poucos portugueses sabem e percebem o quanto aqueles lances, defesas, remates e golos são o fruto de um trabalho metódico, intenso e desgastante por parte dos atletas nacionais que fizeram questão de mostrar, se é que era necessário, que Portugal é um país onde se joga polo aquático de enorme qualidade, com atletas de elite, muito bem dirigidos e que merecem todo o sucesso que alcançaram. Este grupo de trabalho está no caminho certo para nos dar em breve grandes e inéditas alegrias! Estão todos de parabéns, que orgulho!