Rescaldo do playoff

À conversa com Vítor Macedo

"Atingimos o principal objetivo da época, a revalidação do título nacional. Trabalhámos muito para atingir este objetivo e o mesmo representa o consolidar de um projeto ambicioso e a reafirmação da hegemonia no panorama nacional. Em todo o campeonato, em 24 jogos tivemos 23 vitórias e apenas 1 derrota o que demonstra claramente que fomos a melhor equipa a nível nacional. Começámos a época com a participação na ronda de qualificação para a Liga dos Campeões o que nos fez iniciar a época em meados de Agosto, isto é, é uma época que já vai longa e na qual já levamos 32 jogos oficiais, entre Liga dos Campeões, Supertaça, Taça de Portugal e Campeonato o que naturalmente cria algum desgaste, mas temos ainda como objetivo vencer a Taça de Portugal para juntar ao Campeonato e à Supertaça para fazermos o triplete pela primeira vez na história do clube!".

À conversa com Alfonso Merino

"Fizemos o melhor primeiro parcial que eu vi em Portugal nestas 5 épocas. 5-0, penálti falhado e um 1 contra 0 menos bem executado, a defender muito bem, em resumo podia ter sido 7-0. Segundo parcial equilibrado com 3-3. Depois no terceiro e quarto parciais tivemos boas oportunidades mas a bola não entrou e o Vitória foi diminuindo a vantagem e conseguiram o empate num erro nosso muito grave. Até aqui, tudo normal. Os atletas com seus erros e acertos estavam a comandar o espectáculo. Com a falta aos 16 segundos começa o momento mais surreal e lamentável que eu já vi. Primeiro, conseguimos penálti numa jogada bem trabalhada. Vai marcar o nosso melhor especialista. Mais de 100 grandes penalidades desde que eu cheguei, 7 neste fim-de-semana, 3 neste jogo. Remata como sempre, faz golo e pela primeira vez na sua vida é marcada falta contra. Vi o vídeo uma e outra vez e vejo que faz o movimento natural como sempre. Remata sempre do mesmo modo e eu não sei o que passou pela cabeça do árbitro. A seguir com o jogo parado e no meio da confusão o outro árbitro marca falta de brutalidade. Para isso tem de ser algo escandaloso e não foi, um arbitro que se caracteriza por "olhar para o lado" em situações verdadeiras de agressão e que depende de quem seja o atleta para apitar ou não… que é uma característica muito falada deste árbitro. De 9-8 como indicava o site da Federação passamos a 8-9 por arte mágica. Em seguida e para se perceber o nível de árbitros que tivemos, o Fluvial recomeça o jogo com 7 jogadores, quando só deveríamos fazê-lo com 6, já que tratando-se de brutalidade (de acordo com o árbitro), não podíamos jogar com 7 jogadores. Ninguém na piscina percebeu o que estavam a ver, os atletas não mereciam viver isto depois de tanto esforço, lembro que não recebem dinheiro, antes pelo contrário, pagam para treinar, abdicam de muitas coisas pelo compromisso com o desporto e não tem de viver e experimentar esta vergonha que vimos na piscina. Quando os árbitros acabam por ser os protagonistas algo de muito mau aconteceu. Eu passei de estado de choque a uma desilusão enorme. A vontade que sinto é de pegar as malas e deixar que o polo aquático português continue a empodrecer. Francamente, desejo não voltar a coincidir com estes elementos de arbitragem, se têm um bocado de consciência não irão dormir por muitos dias. Agora vamos descansar, desligar por uns dias para libertar a cabeça e voltaremos para preparar a Taça 100%".