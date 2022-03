Seleção Feminina de Polo Aquático: o balanço da qualificação para o Europeu

Volvidas duas semanas após a campanha de qualificação para o Europeu de Polo Aquático Feminino, é altura de fazer uma balanço do que foi feito e reflectir sobre o que pode ser o futuro imediato desta selecção. Aproveitei assim a oportunidade para falar e dar voz aos protagonistas."Fazer um balanço implica sempre destacar aspectos positivos e negativos que se devem ter em conta, desde a preparação até à qualificação propriamente dita. Negativamente, tenho que destacar o início de trabalho tardio. Começámos a 15 de Janeiro a preparação desta qualificação, ou seja, simplificando, tivemos cerca de um mês e meio para o fazer. Para um trabalho deste tipo há que compreender que o mesmo tem que ser feito a médio prazo, logo teríamos que ter começado mais cedo, de modo a que nos apresentássemos nas nossas melhores condições. Outro aspecto negativo ao qual não posso fugir é dizer que, efectivamente, nós não fizemos o "milagre" de nos qualificarmos. E eu já explico porque lhe chamo "milagre". Mas, na verdade, embora este trabalho agora iniciado vise a qualificação em 2024 que terá início em 2023 e, nesse caso, sim, com uma preparação prévia adequada para nos apresentarmos ao mais alto nível e deste modo conseguirmos a qualificação para integrar a elite do Polo Aquático no Europeu de 2024, o objectivo actual era conseguirmos ficar nos dois primeiros lugares do grupo e isso não foi atingido. Logo, a classificação que obtivemos, objectivamente, foi um aspecto negativo desta qualificação. Falando dos aspectos positivos que, são felizmente, em bastante maior número, quero destacar vários. Primeiro. Mesmo com um período muito curto de preparação, a selecção nacional conseguiu criar um espírito de grupo e uma entrega total das jogadoras e de todos os intervenientes. Numa sintonia quase perfeita entre equipa técnica e atletas que, no fundo, permite afirmar sem margem de dúvidas, que foi uma verdadeira equipa, uma selecção nacional que assegurou o mais alto nível de representação do nosso país. Outro aspecto que quero realçar, numa dimensão mais competitiva foi que conseguimos adiar até à ultima jornada a decisão da eventual qualificação, ou seja o que eu há pouco chamava um "verdadeiro milagre". Este adiar só foi possível graças ao espírito de grupo e motivação que eu vi nas atletas e em toda os que colaboraram nesta campanha. É um aspecto que eu realço como muito positivo. Porquê "Milagre" da qualificação? Milagre é a expressão que usamos para caracterizar uma coisa muito difícil ou impossível de alcançar. Era o caso. Vou explicar. Em primeiro. há três anos que a selecção não tinha uma experiência ou contacto internacional. Em segundo, O grupo que nos saiu, com as superfavoritas selecções de Israel e França. Abro um parêntesis para dizer o seguinte. Ou muito me engano ou acho que disputámos a qualificação com duas selecções, Israel e França que, quando terminar o Europeu, deverão estar em 6º, 7º ou 8º lugar (e não os 10º ou 11º lugares teóricos que lhes são atribuídos). Logo, a nossa qualificação teria que ser algo muito muito fora da realidade e daí eu dizer que iríamos tentar um "milagre". A questão que importa salientar é que foi com o tal espírito de grupo, dedicação e sacrifício que a equipa técnica e as atletas nacionais conseguiram acreditar que era possível, e assim chegámos ao último jogo, com a França, onde fizemos uma exibição que podemos chamar de extraordinária. A equipa vinha desde o primeiro jogo com Israel, em crescendo. No segundo em Malta, contra Malta, tínhamos que o vencer, o que conseguimos fazer. O jogo com a França era um jogo em que todo o favoritismo pendia para o lado da França. Ninguém naquela piscina acreditaria que Portugal poderia qualificar-se, mas a verdade é que o espírito desta equipa, uma verdadeira selecção nacional, consegue no final do terceiro período estar empatada a 6 golos! Empatada com uma \potência como a França que está a fazer a preparação daquela equipa para participar nos próximos Jogos Olímpicos, com um tempo de preparação a longo prazo e estruturado. Ou seja, o que é certo é que no final daquele terceiro período toda a piscina, todos os adeptos e espectadores, inclusive o delegado da LEN (já explico porquê esta referência) chegaram a acreditar que ia acontecer a grande surpresa que seria Portugal eliminar a França. E esse mérito, já ninguém vai conseguir tirar a esta selecção. Agora, é evidente que nós não atingimos o obectivo que era ganhar o jogo. "Morremos na praia" como se diz e a França venceu o jogo com mérito. Todos os parabéns que foram no final dirigidos a Portugal, inclusive do tal delegado da LEN, reconheceram que podia ter acontecido uma grande surpresa. Os elogios que recebemos foram também pelo "regresso" de Portugal ao topo do Polo Europeu reconhecendo que Portugal tinha uma equipa para estar no Europeu e que só não estaria porque o grupo que integrámos era de facto um grupo muito complicado. São estas "pequenas vitórias" que nos dão alento e nos fazem acreditar que estamos no bom caminho. Haja trabalho e continuaremos a trabalhar, porque se o fizermos estou absolutamente convicto que estaremos no Campeonato da europa em 2024. Eu disse, desde o princípio, ao grupo que para mim é uma honra estar a comandar a selecção, que o faço por perfeita convicção, mas também o faço com profundo sentido de responsabilidade. Esta é a equipa mais importante que alguma vez treinei e voltarei a treinar. Não há equipa mais importante que esta. O que eu exigi das minhas jogadoras é que encarassem esta selecção com a mesma convicção. E, assim, o mérito é todo delas, o mérito de ter uma piscina inteira a acreditar que Portugal podia eliminar a França é todo delas. Porque o que elas fizeram sim, foi acreditar que era possível e quando se acredita, fica-se mais próximo de conseguir. E este é o elemento que eu gostaria de transmitir sobre o que aconteceu. Neste capitulo, a selecção portuguesa teve uma representação de excelência, esta foi uma verdadeira equipa, verdadeira união, em suma, um grupo que de uma forma extraordinária representou Portugal ao mais alto nível. O futuro? O futuro é continuar a trabalhar sempre e acreditar que é possível. Essa é a palavra chave. Acreditar!Só para terminar queria realçar um aspecto que para mim é muito importante. Falo da oportunidade que tivemos em ter a colaborar connosco e o privilégio que foi de poder ter na minha equipa técnica um homem como o Ferran Pascual. A quem quero deixar o meu obrigado e desejo que fique por muitos anos neste projecto que nós estamos a percorrer e que eu estou a liderar. É certo que é um jovem que ainda joga, mas é um técnico profundamente conhecedor do que é o Polo Aquático de elite, que vem de uma outra realidade, Espanha, uma potência do polo mundial, aportando todos os seus conhecimento, quer técnicos, quer tácticos, o que é algo que devemos agradecer e aproveitar. Eu não o conhecia. A FPN juntou-nos e ao fim deste pouco tempo de trabalho, posso dizer que é um profissional de excelência que se tornou num amigo pessoal. Não queria deixar esta oportunidade de lhe dirigir este meu agradecimento… obrigado Ferran!""Foi muito importante voltar, ao fim de três anos, a participar em competições internacionais. A nossa seleção é muito jovem, precisa de crescer e ganhar experiência em competições como esta. Acredito que o facto da equipa técnica ter sido renovada, liderada pelo treinador António Machado, alterou o espírito de equipa e a forma de trabalho. Exemplo disso é o estágio que realizamos em Barcelona, proporcionado pelo nosso treinador Ferran Pascoal. Este contato com equipas que jogam, semanalmente, ao mais alto nível foi fundamental para evoluir e dar-nos ritmo competitivo. É certo que conseguir o apuramento para o europeu teria sido uma motivação extra para todas as atletas e, também, para o pólo aquático português. Ao colocarmos Portugal na lista de elite da Europa a visibilidade a nível nacional seria maior e talvez cativasse mais jovens a juntar-se à família do polo aquático nacional. No entanto, este trabalho que começamos agora a desenvolver é o início de um novo ciclo. Tenho a certeza que existe muita qualidade e talento em Portugal, mas têm que ser trabalhados. Apesar de não termos conseguido o apuramento, sinto que a equipa está muito motivada para trabalhar eevoluir e esse é o primeiro passo para o sucesso. Com o muito curto tempo que tivemos para preparar a nossa participação, sinto-me orgulhosa da nossa prestação e contente por ter feito parte desta equipa lutadora. Temos consciência que o caminho é longo, mas estamos todas dispostas a percorrê-lo juntas. Neste momento o objectivo da equipa portuguesa é juntar-se à elite da Europa e conseguir manter esse lugar que ainda não conseguimos conquistar. O foco está em 2024 e sei que vamos lutar pelo nosso lugar! Acima de tudo, ACREDITO, pois esse foi o lema que nos acompanhou durante esta jornada e sei que vai perdurar até o objetivo ser atingido. Agradeço a todos os que nos apoiaram durante esta jornada, aos que estiveram na piscina e se fizeram ouvir e a todos os outros que nos acompanharam à distância.""É difícil exprimir por palavras tudo o que este grupo viveu , sentiu e conquistou. Já estou na seleção há alguns anos tendo havido sempre ambição, compromisso e sonhos. Infelizmente, na maioria das vezes, não passaram disso mesmo, sonhos. Sendo que o maior deles foi que o polo aquático ganhe visibilidade a nível nacional, bem como protagonismo, de forma a podermos estar em pé de igualdade com equipas europeias. Só nos falta isso, ajudarem esta modalidade nesse sentido, pois talento, dedicação e ambição sempre fizeram parte da vida destas atletas. Relativamente a este apuramento, posso dizer que, apesar de a sua preparação ter sido muito escassa e tardia, os nossos treinadores, António Machado e Ferran Pascual, tudo fizeram para que, dentro das condições existentes, pudéssemos usufruir das melhores oportunidades. Devemos lhes um obrigado sentido e genuíno. O que nos transmitiram foi incansável, uma união inqualificável . Ambos definiram dois objetivos, um a curto prazo ( apuramento) e, outro, a longo prazo (apuramento 2024). Todos sabemos que uma seleção que se junta pela primeira vez depois de dois anos de pandemia, onde não existiram nem treinos, jogos ou qualquer tipo de encontros, iria demorar o seu tempo para se conseguir delinear, traçar e conquistar objetivos. Mesmo com todas estas adversidades, tínhamos um objetivo a curto prazo , e a união da equipa foi fundamental. Apesar de não termos atingido este muito difícil objetivo do apuramento , a meu ver, conquistamos algo muito mais importante para toda a modalidade. Conquistamos novamente a ambição de elevarmos este desporto, motivamos as nossas miúdas dos 17 aos 30 anos, conseguimos trazer aquele brilho novamente de acreditar que pode ser possível, que pode mudar alguma coisa. E, no meu ponto de vista, este espírito, esta vontade de fazer mais e melhor, esta união com os nossos treinadores e colegas de equipa, e principalmente este orgulho de elevar Portugal neste desporto foi o que trouxemos de Malta, foi a nossa vitória. Quanto ao futuro, sem dúvida que dependerá muito das atletas e dos treinadores dos diversos clubes mas depois daquela semana intensa vejo que o futuro acabou de começar. E acredito que algo já mudou e que este desporto e estas atletas poderão ter a oportunidade que merecem a nível europeu. Queria só deixar o testemunho que desde que jogo polo aquático , 10 anos, é um orgulho conseguir com poucas palavras definir este desporto. E tenho essa facilidade porque este desporto define-se pelas suas atletas, com muito poucos recursos são umas lutadoras e uns lutadores. Sem meios, sem ajudas, tendo de conciliar com as suas vidas pessoais e profissionais, conseguem sempre acender uma faísca de esperança. Conseguem ter o talento e ambição para quererem, de geração em geração, fazer com que algo mude. E isto não é nada fácil. Fizemos um estágio de quatro dias na nossa vizinha Espanha, conseguido pelo esforço dos nossos treinadores, de enfatizar o trabalho e oportunidade que nos trouxe Ferran Pascual (espanhol, catalão), uma potência europeia neste desporto e entendemos bem as diferenças a nível de apoios, profissionais e até em idades mais jovens. Realmente é preciso mudar mentalidades em relação ao desporto em Portugal, se queremos mudar ou competir de igual para igual. A este nível, o talento sozinho não é suficiente, é preciso trabalho. E esse trabalho, inevitavelmente precisa de ser feito com apoios externos seja a nível da forma como se apoia alta competição no nosso ensino escolar, seja a nível do que se investe monetariamente. A mensagem que realmente quero deixar é que tudo é possível. Com trabalho tudo se alcança porque dedicação, compromisso, força de vontade, ambição e paixão por este desporto, estas atletas sempre tiveram ao longo destes 10 anos. Espero e estou confiante que o futuro começa agora e saio deste apuramento com sentimento de vitória porque não há nada mais importante do que estarmos unidos, desde treinadores a atletas e a dirigentes para ser possível elevar este desporto."