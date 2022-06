Semana em retrospectiva

Vários jogos de diferentes campeonatos, torneios, em suma, uma semana com muitos jogos. Vamos lá recapitular o que aconteceu durante a última semana.No último jogo realizado na 3ª feira, 14 de Junho, do campeonato nacional sub_23, o Benfica recebeu e triunfou diante do Algés, no jogo da consagração do título por 18-6 (6-1, 5-1, 5-2, 2-2). Destaque para os 4 golos de Alice Rodrigues e Madalena Lousa, ambas do Benfica. Madalena Lousa foi assim a melhor marcadora da competição com 36 golos, seguida por Maria Machado (20 golos) também do Benfica e Jessica Teixeira com 16 golos do CAPacense.Neste fim-de-semana realizaram-se diversos jogos dos diferentes grupos desta competição. No grupo A, do qual será apurado o campeão da 2ª divisão, os jogos ocorreram em Guimarães no Sábado e no Domingo. No Sábado, o Vitória Guimarães B começou por bater o Cascais por 25-4. No jogo seguinte, o Paredes B bateu o Sporting por 16-6. Mais tarde, o Vitória Guimarães B bateu o Paredes B por 16-10 e o Sporting bateu o Cascais por 18-10. No Domingo, o Vitória Guimarães B bateu o Sporting B por 13-7 e o Paredes B bateu o Cascais por 17-7. O Vitória Guimarães B lidera com 9 pontos, seguido do Paredes B com 6, Sporting B com 3 e o Cascais sem qualquer ponto.No grupo B, os jogos tiveram lugar em Évora. No Sábado, o CNAC derrotou o Aminata por 18-11. No Domingo, o Fluvial B triunfou diante do CNAC de Coimbra por 11-9 e triunfou igualmente diante do Aminata por 14-12.No grupo C, os jogos tiveram lugar em Paços de Ferreira. No Sábado, no primeiro jogo, CAPacense B e Leixões empataram 8-8. No 2º jogo, o CDUP venceu o Lousada XXI por 11-8. No Domingo, o Lousada XXI foi derrotado pelo Leixões por 9-13, o CDUP derrotou o CAPacense B por 9-8, o CDUP derrotou o Leixões por 11-8 e o Lousada XXI derrotou o CAPacense B por 10-13.No dia 16, quinta-feira, na piscina do Sporting, realizaram-se os jogos Sporting versus CNPovoense e o Fluvial versus Aminata. No primeiro jogo, o resultado ao final do tempo regulamentar foi de 14-14 (6-4, 3-4, 3-3, 2-3). sendo necessário proceder à marcação de grandes penalidades. O Sporting triunfou por 18-17. Destaque para os 5 golos de João Moreira do CNPovoense e para os 5 golos de Guilherme Albino do Sporting. No segundo jogo, o Fluvial triunfou por 13-8 diante do Aminata (2-0, 4-0, 5-5, 2-3).A Selecção Nacional de sub_19 feminina participou no fim-de-semana no Torneio "Tabuaço a Jogar" que contou igualmente com a presença da Selecção da Africa do Sul e com a equipa do Club Waterpolo Pontevedra de Espanha. No sábado realizaram-se os jogos Portugal versus Africa do Sul, Portugal versus Pontevedra e Pontevedra versus Africa do Sul. No primeiro jogo, Portugal perdeu por 14-16. Destaque para Maria Machado 4 com golos. No jogo seguinte, Portugal derrotou o Pontevedra por 20-12, com destaque para Alice Rodrigues que marcou 6 golos. No jogo Pontevedra versus Africa do Sul, as espanholas foram derrotadas por 14-27. No Domingo, Africa do Sul derrotou Pontevedra por 8-20. No jogo Portugal versus Africa do Sul as equipas empataram 18-18 no tempo regulamentar sendo necessário o desempate pela marcação de grandes penalidades, tendo a vitória sorrido à selecção da Africa do Sul. Destaque para os 6 golos de Maria Machado e 5 golos de Madalena Lousa. No último jogo, Portugal derrotou Pontevedra por 21-13. Destaque para os 6 golos de Madalena Lousa e 4 golos de Alice Rodrigues.António Machado: "Acho que este torneio foi um sucesso. A nossa participação tinha como objectivo preparar a equipa para o que nos espera em Israel, no Europeu, e acho que a selecção da Africa do Sul foi o adversário ideal nesta fase de preparação. Vamos tentar fazer história no Europeu e alcançar uma classificação inédita numa competição sub_19 internacional de polo aquático feminino. É esse o nosso objectivo e o nosso sonho!".Ferran Pascual: "É o início da campanha para o campeonato da Europa. Fomos melhorando claramente com o tempo. Iremos fazer tudo alcançar a melhor classificação de sempre. O objectivo é criar um grupo de asseguro o futuro do polo aquático português para os próximos anos. Este torneiro de Tabuaço foi incrível e muito importante!".Nick Rodda, treinador da equipa da Africa do Sul "Estou orgulhoso da nossa participação neste torneio e do lugar que obtivemos. Foi uma importante experiência para estas atletas!"Enrique Garcia, treinador do Pontevedra: "Foi muito importante esta participação para nós já que as atletas puderam experienciar jogar fora da Galiza e conhecer outras equipas, ainda para mais, para o ano iremos participar numa competição nacional. De resto, uma organização perfeita, uma hospitalidade fantástica!"A LEN informou quais os clubes portugueses e equipas que obtiveram classificação para participar nas diferentes competições. Os clubes deverão manifestar a sua anuência até 15 de Julho. As equipas e respectivas competições são as seguintes: Champions League Men – Vitória Guimarães e Fluvial. Euro Cup Men – Paredes, CNPovoense e Algés. Champions League Women – Benfica, Fluvial, CAPacense e Algés.