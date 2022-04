«Sr. Rui, se ganharmos posso comer um gelado?»

Foi um fim-de-semana prolongado com muitos jogos e com um momento deveras relevante para o Polo Aquático português. No sábado 23, a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, com a tutela das secretarias de Estado dedicadas à Juventude e Desporto, Igualdade e Migrações, esteve no Estádio da Luz, a convite do Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva, e do Sport Lisboa e Benfica para assistir ao jogo de sub_23 de polo aquático feminino que opôs o Benfica ao Fluvial Portuense. Acresce que foi o primeiro jogo oficial para uma competição nacional que ocorreu naquela piscina (ver peça à parte sobre o tema). Top!Estará o leitor intrigado com o título desta crónica. A explicação está no final desta crónica, mas já lá vamos. Primeiro um resumo dos resultados das principais competições nacionais.No Sábado, realizaram-se os últimos jogos da 2ª fase do campeonato nacional absoluto masculino. No grupo da Final4 que irá decidir o campeão, o CNPovoense recebeu e venceu o Fluvial Portuense, resultado inédito nesta época. Apesar de o resultado não ter qualquer consequência já que os adversários para as meias-finais já estão definidos (Vitória Guimarães versus CNPovoense e Paredes versus Fluvial), o CNPovoense de Javier Cáceres triunfou por 8-7 num jogo em que o herói foi o guarda-redes mexicano do CNPovense, Angel Saucedo, que fez uma magnifica exibição e ajudou a sua equipa a conseguir um resultado marcante e moralizador.O campeão Vitória de Guimarães recebeu e triunfou perante o Paredes, num jogo que não começou bem para os campeões, mas que na 2ª parte se superiorizaram e triunfaram por 16-9. Destaque para os 6 golos de Rui Ramos e 4 golos de Salvador Lopes, ambos do Vitória de Guimarães.No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, o CAPacense deslocou-se a Alvalade para defrontar o Sporting e o Foca recebeu o Algés. No primeiro jogo, o resultado manteve-se muito equilibrado sendo que o Sporting chegou a liderar o resultado, mas a experiência de Ricardo Sousa e Miguel Mariani fizeram a diferença e ajudaram o CAPacense a recuperar e a obter o golo decisivo nos segundos finais do jogo. Destaque para os 7 golos de Miguel Mariani (CAPacense) e para os 5 golos de Tomás Gomes (Sporting). Em Felgueiras, o FOCA foi derrotado pelo Algés que controlou quase sempre o jogo e o marcador. Destaque para os 3 golos de Alberto Junior do Algés. Na próxima fase já estão definidos os adversários: CAPacense versus FOCA e Algés versus Sporting.Como já foi dito, no sábado 23, na jornada do campeonato de sub_23 em que inaugurou a utilização da sua piscina, o Benfica de António Machado triunfou por 12-5 ante o Fluvial Portuense de Ferran Pascual. Destaque para os 4 golos de Madalena Lousa e 4 golos de Maria Machado, ambas do Benfica. Dia 25 de Abril, de novo em acção, o Benfica voltou a triunfar, neste caso na visita ao Algés. O resultado final foi de 19-2 a favor do Benfica, destacando-se os 8 golos de Madalena Lousa (Benfica). A norte e depois da derrota na visita ao Benfica, o Fluvial Portuense de Ferran Pascual recebeu e triunfou perante o CAPacense de João Pedro Santos por 18-11. Neste momento a classificação do campeonato nacional feminino de sub_23 é liderada pelo Benfica.No calendário das competições nacionais, o dia de 25 Abril foi reservado para mais uma jornada do campeonato nacional de sub_14 misto, isto é, para meninos e meninas com 13 e menos anos e assim aproveitei a tarde desta data tão relevante na história do nosso país, e fui ver jogos de polo aquático, pois claro!Sim foi na piscina do Sporting onde decorreram três jogos do campeonato nacional misto sub_14, a saber Algés versus CAPacense, Sporting versus FOCA e Sporting versus CAPacense. Note-se que, de manhã, na Póvoa de Varzim, tinham jogado o Lousada XXI versus Vitória Guimarães (triunfo do Lousada) e Fluvial Portuense Feminino versus Povoense (triunfo do Povoense).Relativamente aos jogos na piscina do Sporting e no que diz respeito à parte desportiva, destaque para a vitória categórica do FOCA perante o Sporting, em que os jovens de Felgueiras apresentaram uma qualidade de grupo e de jogo que os coloca como uma das equipas favoritas ao título nacional. Uma nota especial para a longa comitiva de pais e familiares que acompanharam a equipa desde Felgueiras e da bancada tornaram o jogo numa festa de felicidade e convívio. Mesmo Top! Num momento singular, ouvia-se gritar "FOCA!" e do outro lado os adeptos respondiam "SPORTING!". Um hino ao desportivismo! O resultado exacto é pouco importante já que o FOCA marcou mais de trinta golos e o Sporting apenas dois. Antes deste jogo, o CAPacense tinha triunfado com mérito e por números expressivos sobre o Algés.Faltava um jogo, o último, Sporting versus CAPacense. Bancada composta, sobretudo pais e familiares do Sporting. Aproveite e sentei-me muito perto do banco do CAPacense para poder ver o jogo numa posição que permite ter uma visão completa da acção dentro da piscina. Eram 17:00. Antevia-se um jogo equilibrado. Equipas teoricamente próximas, com vários jogadores com 13, 12 e 11 anos. No meio deles, da equipa do CAPacense, estava a Matilde Marques. 11 anos! Viajou com a equipa, um total de 6 horas (ida e volta para Paços de Ferreira) e lá se sentou no banco à espera de poder jogar. Confesso que nem sei se as pernas dela chegavam ao chão. Os olhos brilhavam de alegria e excitação pelo jogo. Para quem não sabe, um jogo de polo aquático de sub_14 ou sub_12 mistos é a coisa mais extraordinária de ver. Repito, extraordinária! Crianças a nadarem longos minutos em esforço, muitas vezes sem força para segurar e passar a bola, a bancada a gritar "chuta, nada, passa, corre, vai, fica…" enfim, não há palavras! Só visto! Como diz o José Marques, dirigente do Fluvial, "o polo aquático na sua versão mais pura, melhor é impossível!". E, de repente, a Matilde percebe que a treinadora Sofia Andrade e o treinador Bruno Silva iam colocá-la a jogar. Levanta-se e diz "Professora, posso escolher o menino contra quem vou jogar? Os outros são todos uns matulões!". "Podes, fica com ele e não o deixes passar!". "Vou fazer o meu melhor!" e atirou-se para dentro da piscina. Aquele "oceano" de água, quase 30 braçadas para fazer a piscina de ponta a ponta. Com um sorriso de felicidade a Matilde estava jogar Polo Aquático contra o Sporting! Já perto do final do jogo, o CAPacense estava em vantagem no resultado. A Matilde percebeu que a vitória já não fugia. Sentada no banco, aproximou-se Sorrateiramente do Rui Silva, dirigente do CAPacense e delegado ao jogo que observava atentamente o jogo e perguntou "Sr. Rui, se ganharmos o jogo posso comer um gelado?". O Rui Silva, apanhado de surpresa, sorriu e respondeu "Podes. Estiveste muito bem!". A cara iluminou-se e a Matilde por segundos esqueceu o jogo… "Boa!… mas antes, temos que tirar a fotografia!". E sim, antes de voltar para casa, em Paços de Ferreira, a Matilde comeu um gelado, merecido, porque o desporto em geral e o Polo aquático com crianças é isto. Alegria e felicidade!