Títulos em decisão!

Mais uma vez, foi um fim-de-semana com muitos jogos bem disputados e intensos e, claro, a atribuição de um título, neste caso a conquista do campeonato absoluto feminino pelo Benfica.Vamos lá recapitular o que aconteceu.Como o Record anunciou logo em cima do acontecimento, o Benfica conquistou o tricampeonato absoluto feminino no Sábado ao vencer no 2º jogo do playoff contra o Fluvial na piscina do Fluvial por 16-9. Justo vencedor, num jogo competitivo. Numa peça à parte publicamos uma entrevista com António Machado, o obreiro deste feito importante a propósito da importância desta conquista e a ambição para o resto da época. Destaque para a atribuição do título de melhor marcadora do Campeonato obtido por Madalena Lousa do Benfica.No Sábado, realizaram-se os segundos e decisivos jogos do fase Playoff das meias finais absolutos masculinos que opuseram o Povoense versus Vitória e Fluvial versus Paredes. No primeiro jogo, o Povoense depois das dificuldades que colocou ao campeão Vitória de Guimarães na jornada anterior, tinha pela frente a tarefa ingrata de visitar o reduto dos campeões. A equipa de Vitor Macedo cedo decidiu o jogo com um primeiro parcial de 6-1, vencendo o jogo por 21-8 e apurando-se para a final onde estará a lutar pela renovação do título. Destaque para os 8 golos de Rui Ramos do Vitória de Guimarães.Na piscina do Paredes jogava-se o "jogo grande" já que a vantagem de 3 golos do jogo anterior do Fluvial de Alfonso Merino podia não ser suficiente. Do outro lado estava o Paredes de Carlos Carvalho que em sua casa é um caso sério. Jogo competitivo e intenso, sempre muito equilibrado em que a vantagem do Fluvial no primeiro parcial (1-3) foi essencial para o resultado final. Vitória do Paredes por 9-8, mas aquém do resultado necessário para conseguir o acesso há final. O Fluvial vai assim encontrar, à imagem do ano passado, o Vitória de Guimarães na final para a atribuição do título absoluto masculino. Começa já no próximo fim-de-semana!No grupo de apuramento do 5º ao 8º lugar, nas meias finais, o CAPacense recebeu o FOCA e o Sporting visitou o Algés. No primeiro jogo, o CAPacense triunfou com tranquilidade por 17-6, destacando-se os seis golos de Ricardo Sousa e de Luís Moreira.Em Algés, esperava-se um jogo intenso e bem disputado. Com uma vantagem de dois golos, o Sporting tentava usar esse trunfo em seu favor contra o Algés que tentou cedo distanciar-se no resultado. Nem sempre bem disputado, o jogo foi evoluindo com o Algés quase sempre em vantagem, mas sem conseguir descolar no marcador. E, assim, no final do quarto parcial, o Algés triunfou por 10-8, o que obrigou o jogo a ir para desempate por penalties. Na lotaria dos penalties, a fortuna sorriu ao Algés que assim irá encontrar o CAPacense para a decisão relativa ao 5º e 6º lugar. O Sporting irá defrontar o FOCA para a definição do 7º e 8º lugar. Destaque para os 4 golos de Luís Abreu do Algés.No campeonato absoluto de 2ª divisão Masculina, os jogos começaram na 5ª feira, quando o Sporting B triunfou diante do Aminata por 18-12, assegurando o 1º lugar da zona Sul (destaque para os 5 golos de Rodrigo Santos do Sporting B e 5 Golos de Daniel Nunes do Aminata). No Domingo, realce para a vitória por 13-11 do Vitória de Guimarães B na visita ao Paredes B, mantendo a invencibilidade na prova e assegurando o primeiro lugar na zona norte (Afonso Magalhães com 5 golos esteve em evidência na equipa do Vitória Guimarães B e também com 5 golos Xavier Sousa do Paredes B). O CDUP visitou e triunfou diante do CAPacense B por 19-10 (4 golos de Bernardo Pinto do CDUP), o Fluvial B e CNAC protagonizaram um jogo intenso em que os visitantes de Coimbra lograram a vitória por 13-14 (destaque para os 6 golos de Diogo Pina). O Leixões conseguiu a sua primeira vitória derrotando o Lousada XXI por 17-12 (destaque para os 5 golos de Nelson Magalhães do Leixões) e, finalmente o Cascais recebeu e triunfou diante do CNAmadora por 14-9 (destaque para os 6 golos de Guilherme Correia do Cascais). Para a fase final já estão matematicamente apurados Sporting B e Vitória Guimarães B.No apuramento para a Taça de Portugal em absolutos femininos, o Fluvial triunfou na recepção ao Algés por 17-7, assegurando o apuramento para a meia-final onde irá encontrar o Benfica. Destaque para os 4 golos de Catarina Reis e de Beatriz Pereira do Fluvial.