Treinador Campeão: presente e futuro

Depois da conquista do tricampeonato absoluto feminino para o Benfica, António Machado é um homem naturalmente feliz. Mas também é um homem consciente dos desafios que tem pela frente nesta época e no futuro…"É uma alegria muito grande que estamos a viver, é um sentimento de felicidade misturado com a responsabilidade do dever cumprido. Alcançámos o principal objectivo da época e este tricampeonato é o culminar de todo um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nestes últimos anos. O Benfica, nesta época desde o início, sempre evidenciou a sua superioridade sobre os adversários mantendo um nível de jogo e competitividade de elevada intensidade e de uma atitude constante na busca pela vitória. E assim a equipa quando chegou a este momento decisivo tinha também sobre si esse peso, entre aspas, da responsabilidade de tudo o que tinha vindo a fazer desde o início da época e, em bom rigor, cumpriu com as espectativas, não defraudou os seus adeptos e mais uma vez demonstrou que este ano a nossa superioridade foi uma constante o que faz com que este título seja inteira e completamente merecido, sem qualquer margem de dúvidas.Aproveito para agradecer sobretudo e, em especial, às minhas jogadoras, foram fantásticas durante toda a época, conseguindo manter níveis de motivação que não são fáceis de o fazer durante todo este longo percurso, quero agradecer também em especial ao meu braço direito, o Augusto Jardim que tem sido incansável em todo o apoio que me tem dado e tem dado às jogadoras e à equipa e também ao restante staff que nos tem acompanhado ao longo destes anos que tem sido sempre incansável no apoio que nos tem dado cada um na sua vertente. Naturalmente uma palavra para a Direcção do Benfica por ter acreditado neste projecto e em nós e ter criado condições para objectivamente termos uma equipa campeã que tem conquistado títulos atrás de títulos, não conhece a derrota já há bastantes jogos e isso é também fruto do apoio que temos tido por parte da Direcção do clube. Quanto a este último jogo em si, foi um jogo muito equivalente ao primeiro jogo do playoff, desta vez em casa do adversário, e aqui quero também realçar o apoio que tivemos nas bancadas dos adeptos do Benfica que compareceram em peso e isso é muito importante para a equipa! Conseguimos, não há duvida nenhuma, em termos de apoio equilibrar o facto de estarmos a jogar em casa do adversário e portanto sentimos esse total apoio durante todo o jogo. O jogo, como disse, teve uma história parecida com o jogo anterior, embora me pareça que a equipa do Benfica esteve melhor neste jogo do que esteve no primeiro jogo, porque o controlou do princípio ao fim, com as jogadoras mais libertas da pressão do primeiro jogo e da obrigatoriedade de vencer esse mesmo jogo. Na antevisão do jogo eu tinha dito que só uma equipa poderia falhar, ou seja, o Benfica, mas também não havia razão para o fazer já que até aqui não tínhamos tido qualquer desaire, logo eu tinha a certeza de que não iríamos falhar desta vez. Deste modo, o jogo foi um jogo controlado em que o Benfica foi superior, o Fluvial deu uma belíssima réplica como deu também no primeiro jogo e o Benfica foi um justo vencedor. Em resumo, muito, muito, contentes pelo tricampeonato e agora é hora de festejar, descansar e agradecer a todos aqueles que colaboraram em mais um êxito no percurso desta equipa. Um obrigado a todos!É importante também acrescentar que a época ainda não terminou, ainda há muito trabalho quer a nível de clubes com o troféu ainda em disputa que é a Taça de Portugal e também o campeonato nacional sub-23. Em paralelo, também a nível de seleções nacionais, para além dos torneios de preparação, o culminar da época será a participação no Campeonato da Europa de sub-19, isto é, o ponto alto da época em termos também de seleções.Relativamente à Taça de Portugal e o campeonato nacional de sub_23, são mais duas competições em que o Benfica ambiciona conseguir conquistar estes títulos, embora neste mundo do polo aquático, que é relativamente pequeno, corre a informação, ainda por confirmar, que a equipa do Fluvial com a qual vamos jogar as meias-finais em duas mãos irá apresentar reforços de vulto. Pessoalmente, parece-me perfeitamente legitimo que cada clube defenda da melhor forma a sua ambição recorrendo a ajuda dentro daquilo que é aceitável… Pessoalmente entendo que, desde que não seja exagerado, chamemos assim, o reforço com jogadores estrangeiros, o Benfica também o fez esta época com duas sul-africanas, é algo que a meu entender faz sentido e cada clube irá tentar encontrar a melhor forma para conseguir conquistar as provas que disputa. Neste contexto, penso que o equilíbrio entre Fluvial e Benfica será algo que vai acontecer seguramente e vai ser bom para o polo aquático em geral. Como se costuma dizer, que vença o melhor, o Benfica vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance e trabalhar como tem vindo a fazer até aqui para conseguir conquistar mais uma Taça de Portugal, já que está bem lançado para a poder conquistar. Embora ainda falte a segunda volta, estamos à frente no campeonato de sub-23 e vamos tentar manter essa posição até final, portanto estes são os objectivos para este final de época, sabendo que não vai ser fácil e que teremos de trabalhar muito para os alcançar. Como ressalva final, acho que é importante que haja este equilíbrio entre a equipas que disputam as diversas provas porque isso faz com que haja evolução e faz com que haja mais competitividade. Espero que esse equilíbrio entre as equipas não seja feito através da forma como os árbitros arbitram, ou seja, tenho que "pôr o dedo na ferida", isto é acho que é importante que cada um cumpra com a sua função, as equipa de arbitragem dêem o seu melhor e os clubes façam tudo o que estiver ao seu alcance para conseguirem estar na sua melhor forma, nas suas melhores competências, para tentarem conquistar os títulos e os troféus em disputa. Se todos agirem desta forma tenho a certeza que o futuro do polo aquático para além de o considerar plenamente garantido, vai ser certamente um futuro risonho, até porque é a prova de que se houver investimento é porque há interesse e quando assim é as coisas progridem e passamos para um outro patamar que é o que todos nós desejamos. Como se costuma dizer, vamos à luta no que resta da época, que ganhe o melhor e, como tem acontecido ao longo destes últimos 4 anos, que o melhor seja o Benfica porque na minha opinião, temos sido os melhores!".