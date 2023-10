Treinadora de polo aquático assassinada à martelada em Sidney por antigo colega de trabalho

Lilie James, uma jovem treinadora de polo aquático de 21 anos, foi assassinada à martelada em Sidney por um antigo companheiro de trabalho, com o qual manteve uma relação amorosa semanas antes da tragédia, avança a 'Marca'.Segundo a mesma fonte, tudo aponta para que o autor do crime seja Paul Thijssen, holandês de 24 anos que também frequentava o mesmo colégio privado de Lilie, a Escola Catedral de Santo André. A tragédia terá acontecido numa casa de banho e o jovem chamou a polícia ao fim de quatro horas para denunciar o próprio crime.A 'Marca' acrescenta ainda que a causa da morte será determinada após a autópsia, apesar da polícia já ter assumido que se trata de um homicídio "pela natureza dos ferimentos" na cabeça.As autoridades encontraram a alegada arma do crime, um martelo, num contentor no exterior da instituição.