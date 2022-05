Uma paixão para a vida!

Helena Barros é um nome que dispensa apresentação para quem conhece o meio do Pólo Aquático Português. Um carreira fantástica como atleta, treinadora, dirigente, etc. Para quem não conhece, a Helena tem um vasto curriculum onde se destaca a conquista do campeonato nacional seniores masculinos em 2007 pelo Clube Natação da Amadora e, dois anos antes, pela conquista da Taça de Portugal, igualmente em absolutos masculinos. A "Lena" como é conhecida, é também uma referência e uma inspiração para colegas, ex-atletas, actuais atletas, que nela veem um modelo e exemplo de quem luta pelo acredita e, primordialmente, que tem uma enorme paixão pela modalidade do Polo Aquático. Foi um prazer estar…"A representatividade do Polo Aquático num clube com o historial do Sport Algés e Dafundo é sempre, por um lado, uma responsabilidade mas, também, um enorme desafio. Foi com este sentido de missão que há 6 épocas assumimos o retomar da actividade no clube e, desde então, temos procurado firmar e consolidar o projecto criando uma estrutura "auto sustentável" com uma aposta no aumento do número de atletas mais novos, invertendo a atual tendência, de forma a garantir boas bases na formação inicial e um percurso estruturado e planeado com vista a "alimentar" os escalões superiores.À parte das várias dificuldades com as quais todos nos deparamos no dia-a-dia da modalidade (uns mais do que outros mas todos sentimos) veio a pandemia agravar, e de que maneira, a nossa actividade mas, principalmente, a captação e evolução dos atletas mais jovens. O agravamento significativo das taxas relativas à participação nas competições nacionais também penalizou fortemente os clubes, assumindo-se como um fator decisivo na não inscrição das equipas nas diversas competições de vários escalões de formação.Internamente, a antecipação das aulas de iniciação ao Polo Aquático, para um horário mais apetecível para os pais e alunos, revelou-se crucial para o aumento da procura e adesão. Também a participação no Campeonato Nacional SUB_14 Misto, que tem proporcionado momentos de grande aprendizagem, tem constituído um fator motivacional acrescido. O formato desta competição obrigou a uma procura de soluções, de forma a garantir um leque de atletas suficiente para fazer face ao calendário e às deslocações, pelo que celebrámos uma parceria com o Clube Oriental de Lisboa, que através da cedência de jogadores enriqueceu o plantel da equipa do SAD. Considero que, para os escalões de formação, deve ser retomado o formato pré pandemia, ou seja, o envolvimento das Associações na realização de uma fase regional/territorial mais alargada no tempo e no número de jogos. A participação do clube nas competições nacionais contou também com as equipas absolutas feminina e masculina, a competirem nos respectivos Campeonatos e Taça de Portugal, e ainda, com a equipa SUB_23 feminina, todas elas bastante jovens e competitivas.No nosso caso, e vindos da pandemia pode até parecer uma redundância, a época fica marcada por constrangimentos vários e frequentes, que impediram que as nossas equipas se apresentassem na sua máxima força na maioria dos jogos. Foi uma época longa e muito exigente a todos os níveis, onde uma vez mais contámos com a preciosa ajuda do nosso patrocinador, a empresa Pequimil, mas os nossos jogadores, treinadores e dirigentes, encararam as dificuldades com muito espirito de sacrifício e resiliência. Uma palavra de grande apreço para todos eles!Os resultados desportivos são importantes, todos procuramos as melhores classificações, mas a análise tem que ser mais profunda e consubstanciada. As equipas absolutas viram sair elementos experientes e influentes e o trabalho teve que se dirigir para uma evolução acelerada dos mais jovens, alguns em estreia na I divisão. Estamos orgulhosos do percurso realizado pelas equipas e do crescimento que manifestaram ao longo da época, o saldo é bastante positivo e promissor.A equipa feminina terminou na 4ª posição e várias jogadoras integraram os trabalhos das selecções nacionais, absoluta e SUB 19. Participaram na Taça de Portugal onde foram eliminadas pela equipa vice-campeã nacional, o Fluvial, e encontram-se a disputar o Campeonato SUB 23, onde almejam alcançar o pódio.A equipa masculina terminou em 5º lugar, num campeonato muito competitivo, onde tendo obtido resultados nivelados com as equipas dos lugares cimeiros, ficou aquém dos objetivos traçados para a primeira fase (lugar entre os quatro primeiros) mas, no entanto, alcançou os desígnios estabelecidos para a segunda fase. Segue-se a segunda fase da Taça de Portugal que ditará as equipas apuradas para as meias-finais. Curiosamente, não vimos qualquer representante do clube ser chamado para os trabalhos das selecções nacionais (tanto absoluta e SUB 18).Na minha opinião, vivemos um cenário no qual os clubes se assumem como os principais impulsionadores e financiadores das competições nacionais. Esta situação absorve grande parte dos recursos financeiros, limitando o investimento onde ele é verdadeiramente essencial: os atletas. É urgente dar o salto para um patamar superior e mais profissional (no sentido de ser sério e credível) e para isso necessitamos de convergir forças, envolvendo as pessoas, criando um compromisso alargado, definindo objetivos a curto e a longo prazo, monitorizando-os no tempo, delineando as estratégias e o caminho a percorrer mas, sobretudo, com a capacidade de, em conjunto, o percorremos com convicção e determinação.Este caminho, que nunca será linear, tem que passar obrigatoriamente pela definição de uma estratégia consensual e sólida, que envolva os vários agentes da modalidade e que abarque as várias dimensões da nossa actividade, como a divulgação e visibilidade (utilização dos planos de água naturais), a captação de novos praticantes, a aposta na formação de qualidade tanto de jogadores como de árbitros, o aumento da acessibilidade à competição (custos e número de jogos nos escalões mais jovens), e um atempado planeamento e organização das épocas desportivas (competições e selecções). Felizmente, e por iniciativa dos clubes, temos tido a fortuna de se juntarem a nós técnicos vindos de realidades mais evoluídas e com experiência internacional ao mais alto nível, cabe-nos aproveitar ao máximo o seu saber sem medo de ouvir, debater, experimentar e mudar!".