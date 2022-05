Venha de lá a Taça!

No fim-de-semana passado terminou a última jornada do campeonato absoluto masculino. Depois da conquista do título por parte do Vitória de Guimarães no confronto com o Fluvial, faltavam ainda os jogos restantes que determinariam a classificação final do campeonato. Eis o resumo do que aconteceu.No sábado realizou-se o segundo jogo para a atribuição do 3º e 4º lugar, no qual o Paredes recebeu o CNPovoense. Com uma vantagem de 13 golos após o triunfo obtido na visita ao adversário, o Pareces tinha tudo para assegurar o último lugar do pódio, o que fez triunfando num jogo equilibrado (14-10) que ficou decidido no terceiro parcial (5-5; 2-1; 4-0; 3-4). Destaque para os 4 golos de Tiago Mineiro do CNPovoense e para os 4 golos de Ricardo Teixeira do Paredes que fecha a época como o 2º melhor marcador da prova.No sábado realizou-se igualmente o segundo jogo para a atribuição do 5º e 6º lugar, no qual o Algés visitou o CAPacense. Com 4 golos de vantagem, o Algés sabia que a capacidade ofensiva do CAPacense podia ser um obstáculo complicado. Acabou por ser um jogo com alguma emoção com o CAPacense a triunfar por 15-12 (2-3; 3-2; 6-3; 4-4), sendo que chegou por momentos a anular a vantagem do adversário, mas que o Algés conseguiu reverter e assim assegurar a diferença de golos para obter a 5ª posição do campeonato. Destaque no CAPacense para os 5 golos de Miguel Mariani. No Algés, destaque para os 4 golos de Luís Abreu e Jorge Lopes e também para o guarda-redes Daniel Carvalho que foi determinante para a classificação obtida no final dos dois jogos com o CAPacense.No sábado realizou-se igualmente o último jogo para a atribuição do 7º e 8º lugar, no qual o Sporting recebeu o FOCA com 3 golos de vantagem obtidos na visita ao adversário. Apesar de nem sempre bem jogado, foi um jogo com alguns momentos de emoção, nomeadamente quando o FOCA esteve a vencer por 2 golos. Valeu ao Sporting nesse momento o guarda-redes Alexandre Serra que defendeu duas grandes penalidades. O Sporting acabou por empatar o jogo por 8-8, relegando o FOCA para o lugar de despromoção. Destaque para os 4 golos de Ricardo Mendes do Sporting. Uma nota de destaque pela positiva para a época feita pelos atletas e treinador André Mendes do FOCA, uma equipa que foi crescendo ao longo da época e que muito beneficiou desta experiência na 1ª Divisão. Por tudo o que o FOCA espera-se e deseja-se um regresso rápido à elite do Polo Aquático.Neste Domingo realizaram-se diversos jogos relativos à 9ª e 13ª Jornadas do Campeonato Absoluto A2 Masculino. Destaque para o jogo Aminata versus Cascais, 10-11 (3-3. 3-2, 4-2, 0-4), em que o Cascais obteve o triunfo nos últimos segundos assegurando assim a presença na final4 que irá decidir o título de campeão nacional. Destaque para os 4 golos do veterano Pedro Vitorino do Cascais. No grupo Zonal do Norte, vários jogos igualmente intensos acabaram com o triunfo das equipas B. Destaque para o triunfo do Paredes B na visita ao Fluvial B por 7-11 (4-3, 1-2, 0-3, 2-3). David Silva do Paredes B marcou 4 dos 11 golos da sua equipa. Boa réplica do Leixões ao longo do jogo, destacando-se o leixonense Rodrigo Rodrigues com 7 golos. Na visita ao CDUP, o líder Vitória B venceu por 7-15 (1-1, 1-4, 3-6, 2-4) num jogo que dominou a partir do 2º parcial. Destaque no Vitória para os 6 golos de Afonso Magalhães. No jogo mais equilibrado, o CAPacense B recebeu e venceu o Lousada XXI por um golo, 13-12 (2-2, 2-5, 7-2, 2-3), num jogo em que a vantagem obtida no terceiro parcial foi determinante para o resultado final. Destaque para os 5 golos de Francisco Brito do CAPacense B e para os 5 golos de Ruben Barbosa do LousadaXXI.Encerrados os campeonatos absolutos masculinos e femininos, seguem-se os jogos que irão definir os finalistas da Taça de Portugal Feminino e Masculino, um momento sempre especial e de festa com os atletas, dirigentes e apaixonados pela modalidade em alegre convívio.Por estes dias realizaram-se igualmente diversos estágios da selecção feminina de sub_19 que irá disputar em Israel, em Julho, o apuramento para o Europeu. Em paralelo, continuam os trabalhos do grupo de sub_18 masculinos que irão igualmente participar em Julho nos Jogos Mediterrânicos a realizar na Argélia. Num desses estágios, estivemos à conversa com o seleccionador nacional Fernando Leite a qual será publicada esta semana, aqui no Record!