Vice-presidente Jorge Cruz de saída… E agora?

Foi um fim-de-semana muito jogos para todos os gostos e com muita emoção. No Algarve, destaque para o VII Encontro de polo Aquático em Lagoa. Tudo a mexer… Top! Vamos lá recapitular o que aconteceu! No fim, uma reflexão sobre a saída do Vice-Presidente da FPN Jorge Cruz.Neste fim de-semana realizaram-se 3 jogos, sendo que o maior destaque vai para o Paredes versus Vitória de Guimarães, jogo grande em Recarei, com os visitantes a carimbarem a vitória nos últimos minutos do jogo.O CNAC visitou o Sporting, tendo sido derrotado por expressivos 23-9 (4-0;7-5;6-2;6-2), num jogo em que tudo ficou logo decidido até ao intervalo. Destaque para os 5 golos de Diogo Santos e 4 golos de Luís Abreu, ambos do Sporting e 5 golos de Gonçalo Pina do CNAC. Nota de destaque para a presença do árbitro internacional Eurico Silva neste encontro, bem como em mais três encontros realizados a Sul, a saber Cascais (Femininos) e, no Domingo em Coruche e Alvalade (ambos jogos da 2ª divisão masculina). Boa iniciativa!O Paredes recebeu a visita do Vitória de Guimarães, tendo sido derrotado por um golo, 10-11 (2-2, 3-1, 3-3, 2-5), num jogo muito bem disputado e equilibrado até ao fim, já que o a 1:45 do final do 4º parcial o Paredes vencia por um golo. O Vitória de Guimarães conseguiu dar a volta ao resultado e vencer o jogo, mantendo assim a distância para o líder Fluvial. O Paredes desceu à 4ª posição, embora tendo assegurado a presença nos Play-off para a decisão do título. Destaque no Paredes para os 4 golos de Ricardo Teixeira e Nuno Alexandre e no Vitória de Guimarães para os 4 golos de Pedro Sousa e Salvador Lopes.O Fluvial recebeu a visita do Povoense, tendo triunfado confortavelmente por 16-5 (3-1;3-2;6-2;4-0), num jogo em que nenhum dos novos reforços do Fluvial jogou e que foi algo equilibrado até ao intervalo. No terceiro parcial o Fluvial acelerou o jogo e distanciou-se de vez no resultado. Com 32 exclusões no total, este foi um jogo atípico face às estatísticas dos jogos deste campeonato, com 5 jogadores a terem 3 exclusões (2 do Povoense e 3 do Fluvial). Individualmente, destaque para os 8 golos de Tiago Parati e 4 golos de Bernardo Mateus, ambos do Fluvial. Destaque para as estreias de Eduardo Garay e Illia Khmstenko, ambos do Povoense.Neste fim de-semana jogaram-se os jogos Lousada XXI versus Fluvial e Cascais versus CAPacense.Na visita a Lousada e diante do Lousada XXI o Fluvial aproveitou para estender a série acumulada de triunfos no campeonato e triunfou por 2-16 (0-5;0-2;1-4;1-5), num jogo sem dificuldades. Destaque os 5 golos de Lídia Rocha do Fluvial.Na visita a Cascais, o CAPacense aproveitou para voltar às vitórias triunfando por expressivos 3-14 (0-2;1-3;1-7;1-2), num jogo bem disputado. Destaque os 6 golos de Vanessa Freire do CAPacense. Nota igualmente para o 2º jogo após regresso de Ana Maria Sousa e Naida Mariani que poderão vir a ser especialmente úteis à equipa do CAPacense daqui até ao fim da época.Neste fim de-semana foram realizados 5 jogos, 3 a Norte e 2 a Sul.O Povoense B recebeu a visita do Leixões, tendo triunfado por 16-10 (2-2; 4-2; 6-4 e 4-2) num jogo bem disputado em que o Povoense B, a jogar "em casa", não facilitou e controlou o jogo e o resultado a partir do 2º parcial. Destaque para os 7 golos de André Morim e 4 golos de Gonçalo Paiva, ambos do Povoense B.O Fluvial recebeu a visita do Lousada XXI, tendo triunfado por expressivos 29-4 (11-1, 6-0, 6-0, 6-3), num jogo bem em que o Fluvial muito cedo controlou o resultado e o jogo. Com este triunfo, o Fluvial mantém a liderança invicta e destacada da zona Norte. Destaque para os 8 golos de Mário Coelho e 6 golos de José Brandão, ambos do Fluvial.O CDUP recebeu a visita do Paredes B, num jogo em que empatou a 10 golos (4-2;3-1; 2-4; 1-3), embora o jogo tenha tido duas partes: na primeira dominou o CDUP e na 2ª dominou o Paredes B. Destaque para os 3 golos de Diogo Monteiro e João Neves, ambos do CDUP e 4 golos de Xavier Sousa do Paredes B.O Aminata recebeu a visita do Benfica, tendo triunfado por 13-11 (3-4, 4-1, 3-4, 3-2), num jogo muito equilibrado, competitivo, bem disputado e intenso em que o Benfica chegou a estar na frente do marcador, mas os jovens do Aminata conseguiram inverter o resultado e manter sempre a distância de pelo menos um golo de vantagem até ao final do jogo. Destaque para os 5 golos de Domingos Jarreta do Aminata e para a estreia de André Varandas na baliza do Aminata. Com este triunfo, o Aminata deu um passo de gigante para poder disputar o playoff de acesso à Primeira Divisão. Inversamente, com este resultado o Benfica vê as contas para subir de divisão a complicarem-se bastante.O Sporting B recebeu em casa a equipa do Cascais tendo triunfado por 19-9 (3-3, 3-1, 9-2, 4-3) num jogo equilibrado até ao terceiro parcial, momento em que a equipa do Sporting B resolveu o jogo. Destaque para os 5 golos de Diogo Lourenço do Sporting B e 4 golos de Diogo Marques do Cascais.A 7ª edição do Torneio de Pólo Aquático decorrer no este fim-de-semana nas Piscinas Municipais de Lagoa. Este evento contou com a presença de 70 atletas, pertencentes aos escalões de sub-14 misto e sub-16 masculinos, em representação de quatro clubes: a equipa anfitriã do Lagoa Académico Clube (LAGAC), o Cascais, SCP e o Aminata. Foi Top!No comunicado Nº5/23 de 3/2/2023 a FPN dá nota da saída, por motivos pessoais, do Vice-Presidente Jorge Cruz o qual representava a disciplina de Polo Aquático. Na mesma nota é dito "Ao Vice-Presidente Jorge Cruz, o agradecimento pessoal e institucional pela dedicação com que ao longo destes anos dirigiu a disciplina". Mais se informa que o actual presidente da FPN assumirá a disciplina de Polo Aquático. Desconhecendo as razões pessoais, fica a ideia de uma saída inesperada e porventura com contornos por explicar. Seja como for e em consequência, a pergunta óbvia é "… E agora?". Agora, diria, deseja-se que a substituição represente uma oportunidade para o actual elenco federativo fechar durante o restante tempo do mandato e com chave de ouro o ciclo relativo à história recente do Polo Aquático português. Espera-se assim um enorme dinamismo, típico das acções do actual Presidente, com múltiplas iniciativas em torno das selecções nacionais de formação e absolutas. Vamos a isto?