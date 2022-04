Visita simbólica

A ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, com a tutela das secretarias de Estado dedicadas à Juventude e Desporto, Igualdade e Migrações, esteve este sábado 23 de abril, no Estádio da Luz, a convite do Presidente da Federação Portuguesa de Natação, António Silva, e do Sport Lisboa e Benfica para assistir ao jogo de sub_23 de polo aquático feminino que opôs o Benfica ao Fluvial Portuense. Fernando Tavares, Vice-Presidente do Benfica marcou presença ao lado da ministra como anfitrião do evento.Depois de conversar e conviver com todos os intervenientes, nomeadamente as jovens atletas do Benfica e Fluvial e os treinadores António Machado e Ferran Trabal, a Ministra Ana Catarina Mendes falou ao Record: "A minha presença procura valorizar o arranque de uma nova prova feminina do Pólo Aquático num escalão de formação (sub_23) e é também uma forma de reconhecer o trabalho da Federação Portuguesa de Natação na promoção da modalidade e, ao mesmo tempo, da Igualdade de Género no Desporto. O aumento da atividade física e da prática desportiva é um dos objetivos centrais do programa do Governo para o Desporto. Para esse objetivo contribuem todas as modalidades, como o Pólo Aquático. Acresce que foi um prazer estar aqui, ver o jogo e conviver com estas jovens atletas".Para o presidente da FPN, António Silva, «foi muito importante a presença da ministra a assistir ao jogo de polo aquático, quando estava a decorrer um jogo de futebol aqui ao lado no Estádio da Luz. Acreditamos que é um sinal claro de que esta ministra pretende ter uma abordagem mais próxima da realidade do desporto em Portugal, que é muito mais do que o futebol".Relativamente ao jogo, a equipa do Benfica, liderada por António Machado venceu o Fluvial Portuense de Ferran Pascual por 12-5, num jogo bem disputado e mais equilibrado que o resultado final pode fazer transparecer.