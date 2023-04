Vitória de Guimarães sagra-se tetracampeão nacional de polo aquático

O Vitória de Guimarães sagrou-se este domingo tetracampeão nacional de polo aquático, ao vencer na final da Divisão A1 o Fluvial Portuense por 3-1, graças a um triunfo caseiro por 20-13 na quarta partida.

Depois de ter vencido os dois primeiros encontros, disputados no Porto, por 14-8 e por 4-3 no desempate por grandes penalidades, após o 9-9 do tempo regulamentar, e de ter perdido o terceiro desafio, em Guimarães, também nas grandes penalidades (6-5), após outro 9-9, a equipa minhota confirmou novo título, num jogo em que liderou o marcador do início ao fim.

O Vitória terminou o primeiro período a vencer por 5-2, chegou ao intervalo a comandar por 9-5 e, depois de o Fluvial ter reduzido para 9-7 a abrir o terceiro período, dilatou a vantagem para 15-9 no final desse quarto, antes de fixar a diferença de sete golos no último período.

O clube vimaranense foi sempre campeão nacional desde que conquistou pela primeira vez o título, na época 2018/19, tendo o campeonato de 2019/20 sido suspenso, devido à pandemia de covid-19.

Com 15 títulos nacionais, o Salgueiros é a equipa mais vitoriosa na Divisão A1 de polo aquático.