Vitória de Guimarães sagra-se tricampeão nacional de polo aquático masculino

O Vitória de Guimarães tornou-se este domingo tricampeão nacional masculino de polo aquático, ao vencer o Fluvial Portuense no segundo jogo da final da Divisão A1, já depois do triunfo no primeiro, no sábado.

Depois da vitória nas piscinas municipais de Guimarães, no desempate por grandes penalidades (8-7), após o empate a 11 golos no fim do tempo regulamentar, os vimaranenses 'impuseram-se' hoje na piscina do Fluvial por 9-8, num duelo em que selaram a reviravolta a 15 segundos do fim, num penálti convertido por Pedro Sousa.

A jogar em casa, a equipa portuense terminou o primeiro período a vencer por 5-0 e teve uma vantagem de seis golos no segundo período (8-2), mas os vitorianos reduziram para 8-3 até ao intervalo e para 8-5 até ao fim do terceiro período, antes de virarem o resultado nos últimos oito minutos do desafio.

Com uma derrota averbada ao longo da temporada, logo na jornada inaugural, diante do Paredes (16-9), a equipa treinada por Vítor Macedo foi primeira classificada na fase regular e na segunda fase da Divisão A1, antes de repetir os títulos nacionais de 2018/19 e de 2020/21.

Na temporada 2019/20, o principal campeonato nacional de polo aquático foi suspenso devido à pandemia de covid-19.

Com 15 títulos nacionais, o Salgueiros é a equipa mais vitoriosa na Divisão A1 masculina de polo aquático.