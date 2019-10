Inglaterra bate Austrália é a primeira semifinalista do Mundial

A Inglaterra tornou-se este sábado a primeira qualificada para as meias-finais do Campeonato do Mundo de râguebi, a decorrer no Japão, graças ao triunfo claro sobre a Austrália, por 40-16, em jogo dos quartos de final, disputado em Oita.Na meia-final agendada para 26 de outubro, os ingleses vão enfrentar o vencedor do outro encontro deste sábado, que opõe em Tóquio a Nova Zelândia, bicampeã do mundo, e a Irlanda.Depois de terem falhado as meias-finais nas duas últimas edições (2011 e 2015), a Inglaterra, campeã do mundo em 2003, dominou completamente o encontro, negando a segunda final consecutiva aos australianos, com quatro ensaios e os pontapés certeiros do capitão Owen Farrell, autor de 20 pontos.Os britânicos, que chegaram ao intervalo a vencer por 17-9, ganharam com ensaios de Jonny May (18 e 21 minutos), Kyle Sinckler (46) e Anthony Watson (76), todos convertidos por Farrell, que ainda bateu com sucesso as quatro penalidades de que dispôs.A Inglaterra chegou a esta fase sem ter disputado o seu último jogo da fase de grupos, com a França, em 12 de outubro, devido à passagem do tufão Hagibis no Japão.Além do Nova Zelândia-Irlanda deste sábado, os quartos de final completam-se no domingo com os jogos País de Gales-França e Japão-África do Sul.