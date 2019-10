Inglaterra multada por invadir campo da Nova Zelândia durante o 'haka'

A seleção inglesa de râguebi foi esta quarta-feira multada em 2.200 euros por ter invadido o campo da Nova Zelândia durante o 'haka' no duelo das meias finais do Campeonato do Mundo, no Japão, que terminou com triunfo britânico (19-7) e valeu à seleção da Rosa um lugar na final deste sábado, frente à África do Sul.





Quando os All Blacks, bicampeões mundiais, se alinharam para realizar o seu habitual ritual antes dos jogos, os jogadores ingleses responderam posicionando-se em forma de 'V' e seis dos seus jogadores cruzaram a linha do meio campo.Segundo o World Rugby, a Inglaterra violou as regras do torneio porque as equipas devem permanecer na sua metade do campo antes do desafio, mas também porque interferiu no rito cultural dos neozelandeses.

Apesar de o comportamento valer uma multa - o valor será doado a instituições de caridade - o treinador da Nova Zelândia, Steve Hansen, elogiou a reação dos ingleses ao 'haka', considerando-a "brilhante e bastante imaginativa". "A resposta da Inglaterra foi exatamente o que as equipas deveriam fazer perante um desafio antes de um jogo. Eu achei fantástico, brilhante. Se entendes o 'haka', ele exige uma resposta. Pareceu bastante imaginativa", explicou o técnico dos All Blacks.