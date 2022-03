World Rugby suspende Rússia e Bielorrússia de todas as competições

O World Rugby, organismo que tutela o râguebi mundial, suspendeu clubes e seleções da Rússia e da Bielorrússia de todas as competições, confirmando que as sanções "totais e imediatas" se devem à invasão da Ucrânia.

O World Rugby suspendeu ainda a filiação da União de Râguebi da Rússia "até novo aviso", num comunicado divulgado na segunda-feira à noite.

O organismo sublinhou que o objetivo é "proteger a família do râguebi e tomar uma forte posição contra o conflito, em linha com as recomendações do Comité Olímpico Internacional (COI)".

Na segunda-feira, o COI tinha pedido a todas as federações desportivas internacionais que não convidem ou permitam a participação de atletas russos ou bielorrussos em quaisquer provas internacionais.

No mesmo dia, a UEFA e a FIFA suspenderam os clubes e as seleções russas de futebol de todas as competições.

Portugal e a Rússia faziam parte do mesmo grupo de qualificação para o Mundial de França2023 em râguebi masculino.

Portugal está em quarto lugar no grupo, com 21 pontos, atrás da Geórgia, Espanha e Roménia.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.