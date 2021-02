Mundial de râguebi de 2023 abre com França-Nova Zelândia em Paris

O Mundial de râguebi de 2023, em França, tem início em 8 de setembro, com a seleção anfitriã a defrontar a Nova Zelândia, em Paris, de acordo com o calendário da competição, divulgado esta sexta-feira pela organização.

Dois dias depois, em 10 de setembro de 2023, é a vez da seleção da África do Sul iniciar frente à Escócia, em Marselha, a defesa do título conquistado em 2019, graças a um triunfo por 32-12 na final com a Inglaterra, na competição realizada no Japão.

O Mundial de 2023 apresenta algumas vagas por preencher, uma vez que ainda vão decorrer fases continentais de qualificação, entre as quais a europeia, em que Portugal procura o apuramento frente à Geórgia, Espanha, Roménia, Rússia e Bélgica ou Holanda.