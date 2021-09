Lusitanos XV voltam a vencer na Super Cup de râguebi e isolam-se na liderança

Os Lusitanos XV venceram este domingo os Castilla y León Iberians por 20-13, em partida da segunda jornada da Super Cup europeia de râguebi, disputada em Valladolid, e isolaram-se no comando da Conferência Oeste da competição.

Foi o segundo triunfo consecutivo da franquia da responsabilidade da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) na nova competição europeia, lançada este ano pela Rugby Europe, após o triunfo (34-19) sobre os espanhóis, na semana passada, em Lisboa.

Os Lusitanos perdiam por 10-3 ao intervalo, mas os ensaios de Pedro Lucas, aos 42 minutos, e de António Cerejo (67) permitiram à equipa portuguesa operar a 'cambalhota' no marcador, com o apoio das duas transformações dos ensaios e duas penalidades de Nuno Sousa Guedes.

Com os quatro pontos somados em Espanha, os Lusitanos isolaram-se no primeiro lugar, com nove pontos, mais três do que os holandeses Delta, que perderam no sábado (27-21) no terreno dos Brussels Devils, mas somaram um ponto de bónus defensivo.

A equipa belga segue em terceiro lugar da Conferência Oeste, com quatro pontos, enquanto os Castilla y León Iberians, ao perderem hoje por uma diferença de apenas sete pontos de jogo, conseguiram o bónus defensivo que lhes valeu o primeiro ponto na competição.

Os Lusitanos XV voltam a entrar em ação em 23 de outubro, em Amesterdão, quando visitarem os Delta na terceira jornada da Super Cup.