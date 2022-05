Selecionador diz que repescagem para Mundial de râguebi é "segunda oportunidade"

O selecionador de Portugal considerou esta sexta-feira que participação no torneio de repescagem para o Mundial de râguebi "é uma segunda oportunidade", mas advertiu que os lobos têm de aprender com os erros cometidos na qualificação.

Em declarações à agência Lusa, Patrice Lagisquet confessou ser "difícil" comentar o afastamento da Espanha, devido à utilização irregular de um jogador em dois encontros, por ter uma ligação de grande proximidade com alguns jogadores espanhóis, mas lembrou que "as regras têm de ser respeitadas".

"Primeiro temos de esperar pelo recurso da Espanha e pelo resultado, mas, se acontecer, será uma segunda oportunidade. Se tivermos essa sorte, temos de assegurar que faremos o máximo para aproveitá-la e ganhar", apontou Lagisquet.

Segundo o treinador francês, será necessário "tirar lições dos dois jogos com a Roménia e em Espanha", porque foram jogos em Portugal teve "muitos problemas", ainda que admitindo que perdeu "alguns jogadores chave antes de cada um desses encontros".

Lagisquet confessou, por outro lado, que a sua dificuldade em comentar o afastamento da Espanha está relacionada com os laços que o ligam a Guillaume Rouet, natural de Bayonne, como o técnico, ou a Manual Ordas, "filho de um dos melhores amigos" da sua mulher, que conhece "desde bebé".

"Só posso dizer que estou muito desiludido pelos jogadores, que conseguiram a qualificação no relvado. É a segunda vez que acontece e, para eles, deve ser terrível estar a viver algo assim", lamentou o francês.

No entanto, Lagisquet frisou que "todos os desportos têm regras que têm de ser respeitadas" e enalteceu "o facto de Portugal não jogar com estrangeiros naturalizados".

"Penso que é importante jogar com jogadores nascidos no país ou com um grau de parentesco direto, por pais ou avós nascidos no país. Acho que é algo importante, para estabelecer uma ligação", sublinhou.

A World Rugby (WR) anunciou, em 28 de abril, a retirada de 10 pontos aos leones na qualificação para o Mundial, por utilização irregular de um jogador em dois encontros, decisão que atira a Espanha para fora da competição e permite a Portugal subir ao terceiro lugar e apurar-se para o torneio final de repescagem.

Em causa estava a utilização de Gavin van der Berg, pilar de naturalidade sul-africana utilizado pelos leones nos dois encontros frente à Holanda, que a Espanha venceu por 43-0 e 52-7, somando cinco pontos em cada encontro, por via do bónus ofensivo.

No mesmo dia, a WR confirmou a presença de Portugal no torneio de repescagem para o Mundial de França 2023, após a sanção de 10 pontos aplicada a Espanha.

Esta é a segunda vez consecutiva que a Espanha fica de fora do Mundial devido à utilização irregular de jogadores.

Em 2018, a World Rugby sancionou a Espanha, a Roménia e a Bélgica pela utilização de jogadores não elegíveis, decisão que resultou no apuramento direto da Rússia para o Mundial de 2019, após terminar a qualificação em quarto lugar.