Seleção de râguebi sevens nos quartos de final da etapa do Europeu no Algarve

A seleção portuguesa de râguebi sevens apurou-se esta sexta-feira para os quartos de final da primeira etapa do Europeu 2023 daquela variante, em Vila Real de Santo António, após vencer os primeiros dois jogos no Grupo A.

Portugal venceu a Lituânia por 29-0, no primeiro encontro, e a República Checa por 49-5, no segundo jogo do dia, e vai disputar, no sábado, o primeiro lugar do grupo contra a Espanha, mas já assegurou um dos dois primeiros lugares e, assim, a presença na fase de eliminatórias.

Já a seleção feminina perdeu com a Grã-Bretanha (31-5) e com a França (47-0), complicando o apuramento que já só pode conseguir na qualidade de uma das duas melhores terceiras classificadas, se vencer a Itália, no sábado.

A missão é, porém, extremamente complicada para as lobas, que têm atualmente a pior diferença de pontos entre todas as seleções em prova no Algarve Sevens.

As competições das seleções de elite masculinas e femininas no Algarve Sevens, que decorre até domingo, fazem parte do calendário do Europeu de 2023 da variante olímpica de râguebi, que se disputa em duas etapas, em Vila Real de Santo António e Zagreb.

O Europeu 2023 qualifica o vencedor diretamente para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 e duas seleções para o torneio final de repescagem olímpica, a disputar em 2024.