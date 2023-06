Portugal termina primeira etapa do Europeu de râguebi 'sevens' em quinto lugar

A seleção portuguesa de râguebi de 'sevens' terminou, este domingo, em quinto lugar a primeira etapa do Europeu 2023, após vencer os últimos dois jogos disputados no Algarve Sevens, em Vila Real de Santo António.Portugal, que tinha sido eliminado nos quartos de final, no sábado, venceu a Alemanha por 21-19 no primeiro encontro das eliminatórias de classificação do quinto ao nono lugares e, depois, derrotou a Espanha por 17-12.

Já a seleção feminina, não foi além do 10.º lugar no torneio, após perder por 34-14 com a Itália, único adversário que tinha vencido durante a fase de grupos do torneio.

A segunda e última etapa do Europeu 2023 de 'sevens' realiza-se em Hamburgo, na Alemanha, de 07 a 09 de julho.

Ao contrário do que sucedeu em edições anteriores dos Jogos Olímpicos, o circuito europeu 2023 não qualifica qualquer seleção para Paris2024.

A qualificação será feita através dos Jogos Europeus, em Cracóvia, na Polónia, no final de junho, torneio que irá apurar o vencedor diretamente para os Jogos Olímpicos, enquanto o segundo e terceiro classificados irão disputar, no próximo ano, um torneio de repescagem olímpica.