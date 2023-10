Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Só mais um Lagisquet assume desejo de somar frente às Fiji último triunfo no comando dos Lobos





ADEUS. Jogo com as Fiji amanhã marca o fim da participaçãportuguesa no Mundial de França

• Foto: REUTERS