A Académica garantiu a permanência na Divisão de Honra, após vencer no terreno do Benfica por 33-18 e beneficiar da vitoria do Direito (40-27) sobre o CDUP, que desce.Salvou-se também o São Miguel, ao vencer (38-15) em Évora. Já o Técnico perdeu no Belenenses (80-12) e joga o playoff do título fora. O Cascais venceu em Montemor (60-19), mas o jogo já ‘não contava’. Enquanto isso, o Sporting conquistou a Taça de Portugal feminina ao bater a Agrária, na por 20-15, juntando o troféu ao título nacional.