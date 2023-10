Adjunto diz que saída de Patrice Lagisquet da seleção de râguebi é "uma não questão"

A saída do selecionador Patrice Lagisquet após a participação de Portugal no Mundial de râguebi França2023 é "uma não questão", disse esta quinta-feira o treinador adjunto Luís Pissara, em conferência de imprensa, em Perpignan.

"É uma situação que já sabíamos e temos estado a viver com ela. Sei que a Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) gostaria que ele continuasse, houve essas conversas, mas ele quer seguir a vida dele, entrar num período diferente e já se tinha comprometido com a família, portanto é uma não questão", desvalorizou o técnico, após o primeiro treino de hoje.

Pissarra, além disso, acredita que a FPR estará a preparar a sucessão "da melhor maneira", e assegurou que a possibilidade de lhe suceder no cargo "neste momento, não é sequer um tema falado" e deixou no ar a possibilidade de Lagisquet ser rendido por outro técnico francês.

"Alguém na FPR poderá responder melhor do que eu, mas a presença do Patrice [Lagisquet] e os contactos que pôde estabelecer em França, através de um contacto direto com treinadores e dirigentes, claramente, abriu-nos muitas portas. Portanto, acaba por ter uma linha de continuidade nesse processo", admitiu.

Por outro lado, Luís Pissarra lembrou que as mudanças acontecem, normalmente, "no fim de uma competição" e que "um Campeonato do Mundo acaba por ser uma página maior que tem de se virar", mas reiterou que "não é segredo nenhum" que "há mais pessoas envolvidas que se vão retirar".

"Sei que a FPR já está a antecipar as mudanças e mesmo a saída de alguns jogadores que já têm alguma idade e estavam à espera deste momento para se retirarem do râguebi internacional. Agora, tem tudo a ver com a forma como vamos conseguir catapultar esta dinâmica que está instalada no râguebi português e na seleção", comentou.

O francês Patrice Lagisquet vai deixar o comando técnico da seleção portuguesa de râguebi após o Mundial França2023, confirmou o selecionador à agência Lusa, na quarta-feira, após o primeiro treino de preparação da semana para o encontro com as Fiji.

"É uma decisão que já está tomada e comunicada à Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) e aos jogadores há algum tempo. Fui convidado para continuar, mas já tinha prometido à minha família que iria parar o râguebi após o Campeonato do Mundo", revelou Patrice Lagisquet, no Parc des Sports de Perpignan.

Sob o comando de Patrice Lagisquet, Portugal conseguiu a qualificação para o Campeonato do Mundo pela segunda vez na sua história, após a primeira presença dos 'lobos' na competição, também em França, em 2007.

O técnico, que completou 61 anos há cerca de um mês, em 04 de setembro, foi ainda vice-campeão do Europe Championship já este ano, em março, após perder a final do antigo 'Seis Nações B' frente à Geórgia, em Badajoz, Espanha.