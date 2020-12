África do Sul ou Gales possíveis adversários de Portugal no Mundial de râguebi

A África do Sul, atual campeã mundial, ou o País de Gales são os adversários do pote 1 que Portugal pode enfrentar no Campeonato do Mundo de râguebi França2023, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Paris.

O apuramento europeu começa em fevereiro e caso a seleção portuguesa fique no segundo lugar do agregado de classificações dos próximos dois anos do Europe Championship irá integrar o Grupo B do Mundial, onde, além da África do Sul, terá pela frente a Irlanda, a Escócia e o vencedor do torneio de qualificação da Ásia e Oceano Pacífico.

Caso os lobos terminem a qualificação europeia no primeiro lugar, ou em terceiro, mas acabem por vencer o torneio final de repescagem, integrarão o Grupo C e terão pela frente, além dos galeses, a Austrália, as Ilhas Fiji e o vencedor do torneio de repescagem (caso Portugal se apure em primeiro na Europa) ou o primeiro classificado europeu (caso se apure através da repescagem final).

Para o Mundial de 2007, também realizado em França, Portugal apurou-se após terminar a qualificação europeia no terceiro lugar, atrás de Geórgia e Roménia, e deixar para trás Marrocos e Uruguai nos play-offs de repescagem, então disputados em forma de eliminatórias a duas mãos.

Para 2023, terá de terminar em um dos dois primeiros lugares da zona europeia ou, em alternativa, ser terceiro e vencer um torneio de repescagem final, que integrará ainda o terceiro classificado do continente americano, o segundo classificado de África e o segundo da zona Ásia-Pacífico em formato round robin (todos contra todos a uma volta).

Para o Mundial de 2023 estão já apuradas as 12 seleções que terminaram a fase final em 2019, no Japão, nos primeiros três lugares dos seus grupos: Japão, Irlanda, Escócia, Nova Zelândia, África do Sul, Itália, Inglaterra, França, Argentina, País de Gales, Austrália e Ilhas Fiji.

O sorteio realizado esta segunda-feira no palácio Brongniart, na capital francesa, ditou ainda um embate entre a Nova Zelândia e a seleção da casa no Grupo A, que vai integrar ainda a Itália e os vencedores das zonas de qualificação americana e africana.

No Grupo D vão defrontar-se a Inglaterra, o Japão, a Argentina, o vencedor da Oceânia e o segundo classificado do continente americano.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 terá lugar entre 08 de setembro e 21 de outubro de 2023, data em que será entregue, no Stade de France, a Taça Webb Ellis ao vencedor.