África do Sul vence Inglaterra e conquista Mundial de râguebi pela terceira vez

A África do Sul conquistou este sábado pela terceira vez o Mundial de râguebi, ao derrotar a Inglaterra, por 32-12, na final disputada em Yokohama, no Japão.Handre Pollard marcou 22 dos pontos dos 'springboks', com seis penalidades (10, 26, 39, 43, 46 e 58 minutos) e conversões dos dois ensaios da partida, conseguidos por Makazole Mapimpi (66) e Cheslin Kolbe (74).Na equipa da 'rosa' apenas Owen Farrell conseguiu marcar, com quatro pontapés de penalidade, aos 23, 35, 52 e 60 minutos.Após os triunfos em 1995 e 2007, a África do Sul conquistou o seu terceiro título mundial, igualando a Nova Zelândia como país com mais títulos.