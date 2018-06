Continuar a ler

Agronomia e Direito foram assim considerados "responsáveis pela interrupção definitiva por incapacidade de manutenção da ordem no recinto de jogo", pelo que "em estrito cumprimento do disposto nas referidas normas, a Direção da FPR aplica falta de comparência não justificada às duas referidas equipas""Consequentemente, é averbada derrota a Agronomia e Direito no jogo do passado dia 28 de abril de 2018, a contar para as meias-finais do CN1, com o consequente cancelamento definitivo da Final do CN1", anuncia a Direção da FPR.Agronomia e Direito são, assim, "desclassificadas do CN1 2017/18 e, consequentemente, despromovidas ao último escalão competitivo sénior em 2018/19", sendo que, segundo a ata da reunião, "ainda poderão beneficiar de um novo regulamento de acesso ao CN1", aprovado "em reunião de 02 de maio".A FPR havia anunciado em 30 de abril a suspensão do principal campeonato nacional da modalidade, na sequência dos incidentes ocorridos no jogo da meia-final da competição.O organismo considerou, então, que os acontecimentos foram "os mais graves de uma série de incidentes verificados desde a primeira jornada da presente época desportiva, que incluem invasões de campo, um número recorde de castigos por agressões e ofensas , incidentes envolvendo dirigentes e público, e até uma agressão a menor que foi exemplarmente castigada".O encontro ficou marcado por cenas de violência nas bancadas e no relvado , e pela ausência da equipa de arbitragem, que levou a que o jogo, que o Direito venceu por 15-12, fosse dirigido por um individuo recrutado da bancada.Na outra meia-final do campeonato nacional de râguebi, o Belenenses venceu o Dramático de Cascais por 37-10.