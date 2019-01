Amado da Silva disponível para a Federação

Carlos Amado da Silva divulgou ontem um documento em que manifesta a sua disponibilidade para candidatar-se, novamente, à presidência da Federação Portuguesa (FPR).

O antigo líder do organismo expôs os seus pontos de vista sobre as principais áreas do râguebi nacional, resultantes de um conjunto de reuniões de clubes e outros agentes da modalidade em vários locais do país, tendo em vista a "identificação de ideias básicas consensuais", mas condiciona a eventual candidatura ao apoio efetivamente expresso pelos clubes.

"Só uma direção fortemente apoiada por uma grande maioria terá condições para uma recuperação desportiva, financeira e devolver ao râguebi nacional o lugar que já ocupou no contexto internacional", justifica Amado da Silva. "Por isso, apesar do apoio já manifestado por um grupo de clubes que, eventualmente, me garantiria uma maioria eleitoral, continuo a pensar que apenas uma grande maioria garantirá uma base de apoio necessária à tomada das medidas urgentes apresentadas no manifesto", conclui o antigo líder da Federação Portuguesa de Râguebi.