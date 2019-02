Amado da Silva pede base de apoio alargada para recuperar o râguebi português

Carlos Amado da Silva apresentou esta quarta-feira a candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Rugby (FPR), sob o lema "Unir o Râguebi Rumo ao Futuro", pedindo um apoio de pelo menos 75 por cento.Na apresentação da candidatura para o quadriénio 2019-2023, que ocorreu em Lisboa, o antigo líder federativo referiu a necessidade de congregar uma grande maioria de apoio, para "acabar com a divisão que tem sido a matriz da modalidade", e disse acreditar poder aglutinar a vontade da maioria dos clubes na sua lista."Se não sentir o apoio de pelo menos 75% do râguebi nacional, não avançarei", garantiu o candidato, explicando que essa base "está praticamente garantida".Amado da Silva lembrou que ganhou as eleições em 2010 por 1% e perdeu em 2015 por 2%, o que revela "a divisão do râguebi nacional e isso tem de acabar"."Desafio toda a gente a unir-se numa lista única para podermos recuperar o râguebi português", convidou Amado da Silva.A recuperação da modalidade passa, no seu entender, por dois pilares fundamentais: desportivo e financeiro. O candidato sublinhou que "ambos andam de mãos dadas" e explicou que o seu plano passa por "recuperar os resultados desportivos para voltar a atrair patrocinadores"."É imperativo criar condições para que as nossas seleções obtenham resultados e isso passa por permitir aos selecionadores ter os melhores jogadores, sendo que alguns desses estão no estrangeiro", anunciou Amado da Silva, no que promete ser uma clara viragem na política seguida pela anterior direção.Carlos Amado da Silva foi eleito presidente da FPR, pela primeira vez, em janeiro de 2010, tendo sido reconduzido em outubro de 2011, após a adequação dos estatutos da FPR ao novo Regime Jurídico das Federações Desportivas.Em 2015 abandonou o cargo, após a vitória da lista de Luís Cassiano Neves, que viria a demitir-se, em julho do ano passado, depois de ver o Conselho de Justiça revogar a decisão diretiva de cancelar a final do campeonato nacional e atribuir o título ao Belenenses, no seguimento das cenas de violência registadas no encontro entre Agronomia-Direito, das meias finais.