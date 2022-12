Amigo secreto acaba em escândalo: internacional italiano recebeu prenda de índole racista

View this post on Instagram A post shared by Cherif Traore` (@cherif_traore)

Internacional italiano por 16 ocasiões, pese embora ter nascido na Guiné-Conacri, Cherif Traorè foi vítima esta semana de uma situação que está a gerar grande revolta no seio do râguebi transalpino. Tudo porque, durante a habitual troca de presentes natalícia no Benetton Rugby, o chamado 'Amigo Secreto', o jogador de 28 anos recebeu um presente com claro índole racista: uma banana... podre. A situação deixou o 'prop' bastante indignado, de tal forma que recorrer às redes sociais para expor o sucedido."O Natal está a chegar e como vem sendo habitual, é altura do Amigo Secreto. Um momento amigável e de brincadeira. Um momento onde oferecemos prendas de forma anónima aos nossos colegas, alguns um pouco mesquinhos ou irónicos. Ontem, quando foi a minha vez, encontrei uma banana como presente. Uma banana podre dentro de um saco todo molhado. Para lá de ter achado o gesto ofensivo, o que mais me magoou foi o facto de grande parte dos meus colegas se terem rido. Como se fosse uma coisa normal", começou por escrever."Estou habituado. Ou melhor: tive de me habituar, colocando uma cara séria quando oiço piadas racistas, de forma a não odiar as pessoas que estão perto de mim. Ontem foi diferente. Felizmente que alguns colegas, especialmente os estrangeiros, tentaram apoiar-me. Fora de Itália este gesto é condenado de forma severa, mesmo que seja um caso pequeno, e desta vez quero expressar-me. Estive acordado toda a noite. Jovens, com diferentes origens, estiveram neste Amigo Secreto. Decidi não ficar calado desta vez, de forma a que estes episódios não voltem a acontecer e que outras pessoas se vejam nesta situação. E também na esperança que o responsável aprenda uma lição", concluiu.Não se sabe ao certo quem terá deixado esta prenda de mau gosto, se um colega ou elemento da equipa técnica, mas o Benetton já saiu a público a condenar a situação, deixando claro este tipo de ações não fazem parte da sua cultura, nem representam a sua identidade ou valores.