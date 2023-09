Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

André da Silva: «Gostava de voltar a abraçar os meus 'irmãos' de 2007» Pilar dos Lobos no Mundial 2007 quase perdeu o contacto com os companheiros. Record 'descobriu-o' a menos de 150 quilómetros da Nice, onde Portugal se irá estrear no Mundial’2023





• Foto: Reuters