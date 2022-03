Antigo jogador argentino de râguebi morto a tiro após luta em bar

Federico Martín Aramburu, antigo jogador de râguebi pela seleção argentina, foi na madrugada deste sábado morto a tiro na sequência de uma luta num bar em Paris, de acordo com informações da agência francesa AFP.O 'L'Équipe' explica que o episódio "ocorreu esta madrugada num bar no distrito de Mabillon, onde aconteceu uma luta entre quatro pessoas, uma delas Aramburu. Os protagonistas tiveram de ser separados, até que dois deles regressaram num carro, disparando e matando o ex-jogador argentino antes de se colocarem em fuga".Aramburu estava acompanhado pelo amigo e ex-companheiro no Biarritz Olympique, Shaun Hegarty. Os dois tinham bilhetes para assistir ao jogo deste sábado entre França e Inglaterra, do Torneio das Seis Nações.Durante a carreira alcançou, com a seleção do seu país, um terceiro lugar no Mundial de 2007.