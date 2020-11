Antigo jogador de râguebi confessa: «Preferia morrer a que alguém descobrisse que era gay»

Dan Palmer abriu o coração e revelou o que antes tinha receio de ser descoberto. O antigo jogador de râguebi australiano publicou uma carta aberta para contar o que nunca antes teve coragem de assumir.





"Pensava em desaparecer, mudar de nome e começar a vida do zero. Não é exagero quando digo que preferia morrer a que alguém descobrisse que era gay", confessa Dan Palmer na carta aberta publicada no jornal australiano 'The Sydney Morning Herald'."Estava extremamente frustrado, com raiva e desesperadamente triste. Desprezava a vida e quem eu era. Estava preso numa farsa e não via saída. Quase todas as noites, chorava até adormecer, anestesiado com uma forte dose de medicamentos", refere o antigo jogador de râguebi."Nos últimos anos, a paixão pelo desporto já não era a mesma e comecei a sentir remorsos por ter passado os melhores anos da minha vida a fingir ser alguém que não era", disse, explicando o que o levou a colocar um ponto final na carreira.Uma semana depois de ter assumido publicamente que é homossexual, Dan Palmer diz que tomou a melhor decisão: "Estou bastante feliz de ter contado. Não foi uma decisão fácil e que me preocupava bastante. Não gosto de ser o centro das atenções, mas essa apreensão inicial foi superada pelo impacto positivo que esperava ter", admitiu Palmer.