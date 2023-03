Antigo jogador de râguebi encontrado morto nos Estados Unidos após mais de um ano de buscas

Bryn Hargreaves foi encontrado sem vida depois de mais um ano sem saber o seu paradeiro. O antigo jogador de râguebi falou com a família pela última vez a 3 de janeiro de 2022, nove dias antes de a polícia ser contactada e encontrar o apartamento onde vivia vazio, nos Estados Unidos.A confirmação da morte surgiu pelo irmão Gareth, nas redes sociais."Descansa em paz, Bryn Hargreaves. Com uma tristeza enorme, posso confirmar que, após 14 meses, finalmente encontramos Bryn. Ainda não sabemos a causa da morte ou o que realmente aconteceu a 03/01/22. Obrigado a todos aqueles que ajudaram nas buscas", agradeceu.Depois das investigações levadas a cabo pela polícia em nada resultarem, já depois de familiares e amigos terem voado inúmeras vezes para os Estados Unidos, foi contratado um detetive privado para encontrar o antigo jogador, de 37 anos.Bryn Hargreaves, que deixou o râguebi em 2010 desiludido com os problemas fora do campo nos Bradford Bulls, foi alvo de várias homenagens por parte dos antigos clubes, como os Wigan Warriors ou os St. Helens.