Antigo presidente da federação ucraniana de râguebi ajuda forças armadas aos 83 anos

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. #Respect #RugbyEurope

O antigo presidente da Federação Ucraniana de Râguebi, Giorgi Dzahangirian, continua no país a ajudar as forças armadas no combate à invasão dos russos, apesar da avançada idade de 83 anos.A foto de Dzhangirian, armado, junto a um dos milhares de postos de controlo espalhados pela Ucrânia foi publicada pelo Sokil Rugy Clube de Lviv nas redes sociais e amplamente divulgada no Twitter pelo presidente da Rugby Europe, Octavian Morariu.A Rugby Europe, entidade que tutela o râguebi europeu com exceção dos países do torneio das Seis Nações deverá decidir na quarta-feira os moldes da exclusão da Rússia do Europe Championship 2022 e do apuramento para o Mundial de 2023.Portugal é parte interessada nesta decisão, uma vez que uma eventual anulação de todos os jogos dos russos nos últimos dois anos beneficiaria a Roménia, uma vez que foi a única das três equipas que lutam pela segunda vaga de apuramento direto que não venceu na Rússia, enquanto Portugal e Espanha perderiam os pontos ali somados.Para já, a Rugby Europe e a World Rugby já confirmaram a exclusão da Rússia e da Bielorrússia de todas as competições de clubes e seleções, bem como a suspensão da afiliação das duas federações nos organismos e a exclusão de todos os elementos daqueles países de cargos diretivos.