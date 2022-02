Antigo selecionador de râguebi da Argentina dirige Alto Rendimento da FPR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo selecionador da Argentina, Daniel Hourcade, vai assumir a direção do departamento de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Râguebi (FPR), confirmou esta segunda-feira à agência Lusa o presidente do organismo, Carlos Amado da Silva.

Hourcade, que dirigiu a seleção argentina entre 2013 e 2018, chega a Lisboa "no início de abril", revelou o líder federativo, e vai acumular o mesmo cargo em Portugal, Espanha e América do Sul, onde já exercia as mesmas funções.

O técnico faz parte dos quadros da World Rugby e foi nomeado pelo organismo que tutela a modalidade a nível mundial para "confirmar a evolução do râguebi nacional, a sua organização e aconselhar", tendo em vista o desenvolvimento da alta competição em Portugal, explicou Amado da Silva.

Daniel Hourcade é, além disso, um velho conhecido do râguebi português, onde foi treinador do Direito, entre 2004 e 2008, assim como do Belenenses, na época 2009/10.

Exerceu ainda funções na FPR com selecionador de sevens e foi adjunto de Tomaz Morais na seleção portuguesa durante o Mundial de França2007, naquela que foi a única presença portuguesa na competição.

Em 2010, voltou à Argentina para assumir o comando dos 'jaguares', uma seleção B do país que serve de antecâmara de jogadores para a equipa principal, onde chegou em 2013 para alcançar o melhor resultado de sempre dos argentinos num Mundial, o quarto lugar em Inglaterra'2015.