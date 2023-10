Argentina bate País de Gales e qualifica-se para meias-finais do Mundial de râguebi

A Argentina venceu este sábado o País de Gales por 29-17, em Marselha, no primeiro encontro dos quartos de final do Mundial de râguebi França'2023 e qualificou-se para as meias-finais pela terceira vez no seu historial.

Com dois ensaios na segunda parte, apontados por Joel Sclavi (68 minutos) e Nicolas Sanchéz (77'), os pumas deram a volta ao marcador, após terem saído para o intervalo a perder por 10-6, e repetem a presença entre as melhores quatro equipas na competição, tal como em 2007 e 2015.

O galês Dan Biggar colocou a sua seleção a vencer por 10-0 com um ensaio (14 minutos), uma transformação (16') e uma penalidade (21'), mas Emiliano Boffelli, com dois pontapés certeiros (39' e 40+5') reduziu a diferença para quatro pontos ao intervalo.

O ponta albiceleste adiantou a Argentina (12-10) com mais duas penalidades (44' e 48'), mas o País de Gales voltou a tomar a dianteira, graças a um ensaio de Tomos Williams (55'), transformado por Biggar, que colocou o marcador em 17-12 para os britânicos.

A resposta argentina surgiu no ensaio de Sclavi (68 minutos), transformado por Boffelli, e foi quando os pumas defendiam a magra vantagem (19-17) que um erro de passe do País de Gales oferece um novo toque de meta a Nicolas Sanchéz (77').

O Man of the Match Emiliano Boffelli transformou-o, para chegar aos 16 pontos, e sentenciou definitivamente as aspirações galesas, antes mesmo de uma última penalidade de Boffelli (80'+1) fechar as contas em 29-17.

Nas meias-finais, a Argentina, terceira classificada em 2007 e quarta em 2015, irá defrontar, no próximo sábado, o vencedor do encontro entre Irlanda e Nova Zelândia que de disputa hoje, às 20 horas, em Saint-Denis.