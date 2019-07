Beach Rugby levará 700 atletas à Figueira

Celebrando o 10.º aniversário, o Figueira Beach Rugby promete muita animação no areal das praias da Figueira da Foz. A prova, que se realiza nos próximos dias 20 e 21 de julho, vai contar com 700 atletas, distribuídos por 40 equipas oriundas de países tão distintos como Holanda, Bélgica, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, África do Sul, lhas do Pacífico e Ilhas Curação, para além, claro, de Portugal.





Recorde-se que em disputa estarão 3 títulos: Campeão Europeu do Circuito EBRA, Campeão da EBRA Master Final Cup e Campeão do Portugal Beach Regby Series.São, portanto, ingredientes mais do que suficientes para uma receita que, tal como nas últimas edições, promete ser de sucesso, tanto a nível competitivo como em termos de animação e convívio.