Belenenses procura título que lhe falta

"É um título que falta a todos nós". Sem rodeios, o treinador do Belenenses assumiu o objetivo de conquistar hoje a Taça Ibérica, frente ao Santboiana, pela primeira vez no historial do clube. Os azuis já perderam três finais, as últimas duas das quais já sob o comando de João Mirra, mas… "Agora vamos lá para ganhar", apontou.O jogo "é de 50/50, apesar do fator casa" dos espanhóis, analisou ainda o técnico, que colocou "muita pressão nos treinos" da última semana para "não cometer os mesmos erros da última vez". "Vamos estar mais bem preparados para tomar as melhores decisões", garantiu.Já na Divisão de Honra, o Direito venceu por 38-6 no terreno da Académica e o Cascais bateu o CDUP, no Porto, por 40-12. A 14ª jornada encerra hoje com Benfica-CDUL (11h30) e Agronomia-São Miguel (12h).