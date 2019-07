Belinda Sharpe vai tornar-se na primeira árbitra do râguebi australiano em 111 anos

Belinda Sharpe vai tornar-se na primeira árbitra de campo na história de 111 anos da liga profissional de râguebi na Austrália, quando dirigir um jogo do campeonato agendado para quinta-feira.A Liga Nacional de Râguebi (NRL) australiana nomeou Sharpe e Ben Cummins como árbitros de campo para a partida em Brisbane entre os Broncos e os Canterbury Bulldogs.Sharpe, de 31 anos, iniciou-se na NRL em 2014, mas sempre fora da categoria dos árbitros principais, os de campo, tendo dirigido quatro jogos de teste no campeonato do mundo de 2017.Sharpe admitiu que o ambiente na arbitragem é "de alta pressão", mas sublinhou que a questão do género é irrelevante.Os jogadores, segundo Sharpe, "só querem árbitros capazes de fazer o seu trabalho e não importa, necessariamente, quem são, sejam homens ou mulheres".O chefe de competições de elite da NRL e ex-árbitro, Graham Annesley, descreveu a nomeação de Sharpe como "um momento histórico"."Ela trabalhou arduamente (...) e foi promovida por mérito", frisou.