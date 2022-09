Campeonato arranca mesmo

"Os clubes têm de ficar descansados, vai tudo correr normalmente". Esta foi a garantia dada por Carlos Amado da Silva, presidente da Federação (FPR), ao assumir que a Divisão de Honra vai mesmo começar em 8 de outubro. Seja qual for o resultado da providência cautelar interposta, esta semana no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), pelo Técnico, para travar o início da competição, após ter sido despromovido ao terceiro escalão, por alegada utilização irregular de jogadores, e ter visto o TAD anular a decisão do Conselho de Disciplina.

"A decisão do TAD não significa que o campeonato não possa começar ou que o Técnico tenha razão desportiva", justificou Carlos Amado da Silva, prometendo recorrer para o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) caso a decisão do TAD seja desfavorável às intenções da FPR. "É um direito que temos. A minha garantia de que o campeonato vai começar no dia 8 é praticamente total, porque nós vamos recorrer, como é lógico", assumiu.