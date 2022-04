Campeonato de râguebi suspenso após protesto do CDUL contra o Técnico

A Federação Portuguesa de Râguebi (FPR) suspendeu esta quarta-feira o campeonato da Divisão de Honra, após o Conselho de Disciplina (CD) considerar procedente um protesto do CDUL referente ao jogo com o Técnico, da 14.ª jornada do principal escalão.

Os engenheiros venceram por 14-10, em 24 de março, mas o CDUL jogou sob protesto alegando que os campeões nacionais fizeram alinhar nove jogadores de forma irregular, reclamação que foi hoje validada pelo CD.

"Delibera o Conselho de Disciplina pela procedência do protesto, dando- se como provado que o Técnico utilizou irregularmente 9 jogadores, praticando, com dolo directo, a infracção prevista no artigo 37.º, n.º 1 a) do Regulamento de Disciplina", explica o CD no relatório da decisão, ao qual a agência Lusa teve acesso.

Assim, o CD concordou que jogadores André Arrojado, Gonzalo Suárez e Matías Lopez não podiam jogar por encontrarem-se suspensos na data em que o jogo se realizou, enquanto João Carlos Ferreira Lobo, Manuel Maria Godinho Maia, Ricardo João Coelho Valente Marques, Martim Maria Nunes Correia Pires Freitas, Bruno Matias Sbrocco e Tomás Vanni foram inscritos depois do limite regulamentar, que terminou às 19:00 do dia 21 de janeiro.

Após a decisão do CD, a FPR decidiu suspender a Divisão de Honra por uma semana, "uma vez que a mesma impactará necessária e diretamente na competição e na sua classificação, com influência decisiva na definição dos próximos jogos", justificou o organismo, em comunicado.

A FPR explica que "as obrigações legais impõem à Direção o cumprimento de um conjunto de atos e de decisões que não permitem que, em tempo útil, seja possível manter a realização de jogos relativos à Divisão de Honra no próximo fim-de-semana de 23 a 25 de abril de 2022".

Ou seja, a direção da FPR deverá, agora, receber um eventual recurso do Técnico e decidir, ao abrigo dos regulamentos, as sanções a aplicar ao clube das Olaias.

Ficam, por isso, suspensos os encontros Direito-CDUL e Agronomia-Técnico, do play-off do título, cujos vencedores defrontariam nas meias-finais o Cascais e o Belenenses, respetivamente.